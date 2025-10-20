Vuit restaurants i hotels al Vallès Oriental recomanats per una coneguda influencer

El passat cap de setmana la creadora de contingut Núria Domènech va portar de ruta al Vallès Oriental als 101.000 seguidors de @foudietourbcn, un compte on fa recomanacions gastronòmiques en català a la demarcació de Barcelona. A través de les xarxes ha destacat la qualitat de l'oferta que hi ha al Vallès Oriental i al Baix Montseny, dues comarques que ha tingut ocasió de descobrir en el marc d'una campanya de la Diputació de Barcelona.
Al Vallès Oriental hi ha sis espais naturals protegits, cinc viles modernistes, dues viles termals, dues denominacions d’origen gastronòmiques, més de mil quilòmetres de senders senyalitzats i una àmplia xarxa de museus, així com una rica vida cultural i social.
La coneguda influencer va començar la ruta a la Masia Paratgea, un allotjament del segle XVI, a Llinars del Vallès, al Baix Montseny, que està reformat amb totes les comoditats i on va poder gaudir d’un taller de cuina i d’un bon sopar. Està en una masia coneguda popularment com a Can Canal o Mas Canal i ubicada enmig de la Serra del Montnegre i El Corredor.
Aquest establiment té un compromís amb el menjar de proximitat i ecològicament responsable. Els aliments utilitzats a la cuina són majoritàriament locals intenten afavorir el comerç local. Tots els embotits provenen de granges de la zona i s'ofereix cervesa produïda a pocs quilòmetres de Llinars.
Dissabte, Núria Domènech va visitar Santa Maria de Martorelles on va viure en directe l’Enotast i va veure el celler de Can Roda, situat en un paratge privilegiat envoltat de vinyes i camps. Can Roda produeix els seus propis vins de principi a fi, des del cultiu de les vinyes, l’elaboració, fins a l’embotellat final. L'establiment compta amb un bar entre vinyes, un racó tranquil i acollidor per gaudir del vermut com cal. Les vistes són privilegiades i es poden degustar bons vins i platets plens de sabor. Cada cap de setmana es poden tastar vermuts ecològics, acompanyats de propostes gastronòmiques lleugeres.
El dinar de dissabte el va fer al restaurant Trànsit, part de l’Hotel Augusta, de Vilanova del Vallès. El xef de l'establiment és Miguel Triguero expert en cuina mediterrània i amb una extensa experiència que ha forjat a base d'experimentació i estudis en el món de la gastronomia.
A la Masia Can Burguès, a Santa Eulàlia de Ronçana, la influencer es va endinsar el correu i la collita de l’avellana. El mas ofereix tota mena d’activitats d'agroturisme i connexió amb el món rural i la tradició pagesa de l'entorn. També s'hi poden fer sessions de ioga o rutes en bici i senderisme i tastos de vins i formatges, hi ha opcions variades que es volen ajustar als gustos de cada membre de la família.
Domènech va passar també per l’entorn de la Masia Can Viver, a Bigues i Riells del Fai. Es tracta d'una casa del segle XII, que generació rere generació, ha viscut dels seus camps i que produeix i comercialitza un oli d’oliva que compta amb reconeixement internacional. També s'ofereixen experiències que combinen la cultura, la història i la gastronomia amb el món de l'oli.
Finalment, va fer un sopar a La Plaça Bella, de L’Ametlla del Vallès, que compta amb una selecció de plats de temporada i clàssics de la cuina mediterrània. És un establiment especialitzat en esmorzars, àpats grupals i la filosofia del "gaudir menjant". L’últim àpat del viatge va ser al restaurant El Portal Vell de Lliçà d’Amunt, un negoci familiar amb molts anys d'història. L'establiment ofereix esmorzars de forquilla i cuina tradicional i també una carta de temporada amb productes de proximitat.