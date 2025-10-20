Més de 200 persones a la Caminada Solidària contra el Càncer de Sant Celoni

La III Caminada Solidària contra el Càncer a Sant Celoni s’ha celebrat amb gran èxit el passat diumenge. Aquesta activitat l'organitza l’Associació de Dones JUNTES de Sant Celoni i La Batllòria, que impulsa activitats per promoure l'empoderament femení i construir una societat igualitària. L’activitat, que ja s’ha consolidat com una cita anual de referència al municipi, ha aconseguit reunir 220 participants de totes les edats, convertint-se en una autèntica festa de solidaritat, salut i convivència.
Entre les persones participants, la col·laboració d’empreses i comerços locals, segons informa l'organització, la caminada ha aconseguit recaptar 1.800 euros de benefici net, que han estat entregats íntegrament a l’Associació Contra el Càncer de Sant Celoni (AECC). Aquests fons es destinaran a donar suport i acompanyament a persones i famílies afectades, així com a impulsar la recerca i projectes de sensibilització.
La jornada esportiva ha tingut també un vessant lúdic i gastronòmic, gràcies a l'aportació de les pastisseries del poble, que han pogut degustar els participants de la caminada. Hi han col·laborat el Forn Ferrer, la Pastisseria Lleonart, la Pastisseria Permanyer/Auladell i la Pastisseria Rodellas, quatre comerços que han volgut demostrar el seu compromís amb la solidaritat.
L’Associació de Dones JUNTES ha fet molt bon balanç de la caminada d'enguany i ha agraït l'acompanyament fidel de la ciutadania i del teixit comercial de la ciutat. "Des de JUNTES volem agrair de tot cor la seva implicació i generositat, que ha permès endolcir una jornada marcada per l’esperança i la solidaritat", han expressat en un comunicat a NacióBaixMontseny.
L’organització també ha remarcat el suport rebut per part de les empreses Protuman, Publieco i Renolit, que han contribuït amb la donació de samarretes i altres materials per a la caminada. "Han facilitat la logística i el bon desenvolupament de l’activitat", expliquen.
Sant Celoni i la Batllòria units contra el càncer
La III Caminada Solidària contra el Càncer s'ha convertit en "molt més que una activitat esportiva" i ha esdevingut un símbol de la mobilització conjunta de la ciutat. "És una demostració de la força d’un poble quan es mobilitza per una causa comuna. L’alta participació, l’ambient positiu i els fons recollits confirmen que Sant Celoni i La Batllòria són comunitats solidàries i compromeses", expressen des de JUNTES.
El 100% del benefici que s'ha recaptat es destinarà a la lluita contra el càncer, una malaltia de la qual, només l'any passat, se'n van diagnosticar 42.851 nous casos. "Des de l’Associació de Dones JUNTES volem donar les gràcies, una vegada més, a totes les persones que ho han fet possible. Aquesta tercera edició ens encoratja a continuar treballant per futures iniciatives que combinin salut, solidaritat i cohesió social", han declarat des de l'Associació.