Joaquim Deulofeu, Bosquerol de l'Any 2025: Sant Celoni entregarà el premi

El celoní Joaquim Deulofeu Aymar ha estat nomenat Bosquerol de l'Any 2025, un reconeixement que atorga l'Ajuntament de Sant Celoni i el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny en el marc de la Setmana del Bosc.El passat dilluns al migdia l'alcalde Eduard Vallhonesta ha lliurat a Joaquim Deulofeu la carta de reconeixement institucional.
En el document es destaca “la seva valuosa aportació social, professional i humana al territori, i el seu compromís amb la cultura de l’excel·lència i el treball ben fet”. L'entrega de la carta ha comptat amb la presència de Martí Boada, naturalista, geògraf i divulgador científic, i Pilar Rocha, representant del Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny.
El batlle de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, a través de les xarxes socials ha agraït la feina de Deulofeu a la comarca i li ha traslladat l'enhorabona. "És un reconeixement molt merescut per la seva trajectòria professional i el seu compromís amb el territori. Gràcies per la teva dedicació al Baix Montseny!", ha comunicat.
Acte de lliurament del premi durant la Setmana del Bosc
El lliurament oficial del guardó tindrà lloc aquest divendres, 17 d’octubre de 2025, a les 19 hores al Teatre Ateneu, en l’acte de presentació inaugural de l'XI Setmana del Bosc de Sant Celoni.
La gala, oberta a tota la ciutadania, comptarà amb la presència de Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, i de Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) qui farà la xerrada sobre Ecologia dels boscos al segle XXI. Durant l'acte també es podrà gaudir del concert espectacle creat per J. M. Aparicio Tardor: la dansa dels ocres.
Joaquim Deulofeu
Joaquim Deulofeu és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i diplomat en Comerç Interior per la Cambra de Comerç de Barcelona. Ha dedicat la seva trajectòria a la gestió de la qualitat, la innovació i la transformació de les organitzacions, sempre des d’una visió humanista i sostenible.
Ha estat professor a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Abat Oliba – CEU i l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI-UB) i CEO de Qualitat, Serveis Empresarials, S.L. Ha estat també secretari del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Celoni i assessor avaluador del model d’excel·lència europeu EFQM.
Al llarg dels anys, Joaquim Deulofeu també ha exercit de president del Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny, des d’on ha impulsat iniciatives de diàleg, cooperació i desenvolupament sostenible entre els sectors econòmic, social i ambiental del territori. Aquest guardó vol reconèixer la seva contribució social i la seva aportació de valor al Baix Montseny, així com la seva vocació de servei al conjunt de la comunitat.