Sant Hilari aprova bonificacions en la tarifa de l’aigua

L’Ajuntament de Sant Hilari ha aprovat l’aplicació de bonificacions en la tarifa de l’aigua el passat 17 de desembre, en sessió plenària, tal com s’havia anunciat des del primer moment en què es van detectar errors en el càlcul de les tarifes. L’equip de govern es va comprometre a treballar en una solució que permetés corregir aquesta situació, l'objectiu, expliquen, és que el preu de la tarifa sigui més baix i que, alhora, es puguin garantir les inversions més urgents i imprescindibles per assegurar un servei d’aigua de qualitat.
El mateix dia que es va aprovar, el 19 de desembre, l'Ajuntament va explicar que es farien efectives durant les setmanes següents. "Volem donar resposta a la demanda ciutadana i reafirmar el compromís municipal amb una gestió responsable i transparent", han expressat a través dels canals institucionals. El 8 de gener Aigües de Sacalm enviarà les factures rectificatives amb els abonaments corresponents a tots els usuaris, siguin comerços o particulars. Abans de la pròxima emissió de factures, Aigües de Sacalm enviarà una carta als usuaris informant de l’abonament que els correspon. A mitjans del mes de febrer de 2026 s’emetran les factures de l’últim trimestre.
En el darrer ple també es va aprovar la modificació de les ordenances municipals de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua i clavegueram. El Partit Independent de les Guilleries hi va votar a favor i l’oposició en contra. Tal com es va anunciar, des de l’Ajuntament de Sant Hilari s’ha insistit en la necessitat d’estudiar noves maneres per abaratir el preu de l’aigua i alhora construir un pou i d’un dipòsit de tres milions de litres.
Hi va haver una moció presentada per Junts per Sant Hilari i una altra presentada per Esquerra Sant Hilari referent a la revisió de les tarifes d’aigua. Es van votar totes dues amb 7 abstencions del PIG i 5 vots a favor de Junts i ERC.