Sant Celoni renova l’enllumenat públic amb tecnologia LED

L’Ajuntament de Sant Celoni ha posat en marxa un projecte de renovació de l’enllumenat públic amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i reduir l’impacte ambiental al municipi. L’actuació preveu la substitució de més de 1.500 llumeneres de vapor de sodi d’alta pressió per noves llumeneres amb tecnologia LED, molt més eficients des del punt de vista energètic.
Aquest canvi permetrà un estalvi significatiu en el consum elèctric, alhora que millorarà la qualitat de la il·luminació als carrers. Les noves llumeneres LED destaquen per tenir una vida útil més llarga, oferir una millor qualitat de llum i ser més respectuoses amb el medi ambient, contribuint així a un model de municipi més sostenible.
Els treballs ja han començat en alguns punts de Sant Celoni, com ara el Passeig de la Rectoria Vella, i està previst que el conjunt de les actuacions finalitzi durant la primavera. El cost total de la substitució de les llumeneres a tecnologia LED a Sant Celoni i la Batllòria ascendeix a 71.131,06 euros, una inversió que s'emmarca en la voluntat del consistori d'incrementar l’eficiència energètica.
El batlle Eduard Vallhonesta, en unes declaracions a aquest diari, va explicar que el pla forma part d'una transformació de l'espai públic de la capital del Baix Montseny i que també implica fer un manteniment més exhaustiu. "Entre els punts principals, que ja l'hem abordat, hi ha la neteja, amb més personal i més maquinària i això ja s'està notant. El segon era l'enllumenat públic, que aquí hi ha dos factors a tenir en compte. Un és l'empresa que hem contractat, que permetrà un millor manteniment, i l'altre és el canvi de llums per posar-hi leds i ser més sostenibles", va expressar en una entrevista .