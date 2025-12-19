L'Ajuntament de Sant Celoni treballa per aconseguir solucions per a l'habitatge a la ciutat després del desallotjament d'una família que havia esgotat un recurs residencial públic. Les persones afectades, vinculades a la PAHC Baix Montseny, van rebre la tarda del dijous 18 de desembre el suport d'un grup de manifestants que va concentrar davant l'edifici Puigdollers, on hi ha la seu dels serveis socials de la vila. Els activistes van acampar durant unes hores per reclamar l'allargament de l'estada de la família a l'habitatge públic.
Segons ha pogut saber NacióBaixMontesny, les persones acampades van marxar pel seu propi peu. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra van presentar-se al lloc dels fets durant la tarda. La Policia va ocupar-se del tancament del recinte i els Mossos van fer una ronda de reconeixement sense que es produís cap actuació o la identificació de cap de les persones que protestaven.
Segons han explicat fonts de l’Ajuntament, els serveis socials del municipi acompanyen la família des de l’any 2022, amb diverses actuacions orientades a evitar la pèrdua de l’habitatge que, en alguns casos, expliquen, han inclòs l'aturada de desnonaments anteriors. Quan això no ha estat possible, segons han informat, han activat el recurs d’acolliment d’urgència durant el període màxim establert.
Un recurs d'urgència
L’Ajuntament de Sant Celoni disposa d’un recurs d’acolliment d’urgència, habitualment en hotels o pensions, que està destinat a donar resposta immediata a situacions de desnonament. Es tracta d’un recurs "de caràcter excepcional i temporal", amb una durada màxima de quinze dies. "El límit establert respon tant a la disponibilitat limitada de recursos com a criteris socials àmpliament compartits, que desaconsellen cronificar estades en allotjaments d’aquest tipus", han expressat des del consistori.
Els criteris, asseguren, s’apliquen "de manera homogènia i proporcional" a totes les persones ateses pels serveis socials municipals. Segons dades de l'Ajuntament, aquest 2025, hi ha hagut 14 famílies a Sant Celoni que han perdut l’habitatge i, d’aquests, l’Ajuntament ha gestionat 12 serveis d’acolliment de 15 dies. Les dues famílies restants han estat acollides des del primer moment per la xarxa familiar. "En tots els casos, després d’aquests 15 dies les persones afectades han trobat una alternativa d'habitatge, alguns d’ells resten pendents que la Mesa d’Emergència els pugui atorgar un habitatge", expliquen.
Infrafinançament dels ajuntaments
L’Ajuntament, en un comunicat a NacióBaixMontseny, ha reiterat que l’accés a l’habitatge és avui "un dels principals problemes socials" i és conscient dels obstacles econòmics que hi ha per aconseguir una llar digna. "Sant Celoni està destinant esforços importants a abordar aquest problema de manera estructural, impulsant polítiques per ampliar el parc d’habitatge públic i fomentar el lloguer assequible", han manifestat.
De tota manera, l'Ajuntament demana "mesures contundents de la Generalitat i de l’Estat" per posar solució a aquesta problemàtica estructural. Alhora, el consistori ha apuntat a l'infrafinançament dels municipis catalans, una circumstància que, diuen, "limita" la capacitat per fer-hi front en solitari, en especial, en situacions d’emergència. "Hi ha un augment sostingut de famílies amb greus dificultats d’accés a una llar digna. Els serveis municipals treballen per donar resposta a les situacions d’emergència habitacional amb l’objectiu de construir itineraris que permetin una transició cap a una situació estable i sostenible", han expressat.