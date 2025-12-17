Una víctima mortal i un ferit en un accident a l'AP-7 a Sant Celoni

La passatgera davantera d’un turisme ha mort en un accident a l’AP-7 a Sant Celoni. El Servei Català de Trànsit ha informat que aquesta tarda s’ha registrat un sinistre mortal al punt quilomètric 102,1 de l’AP-7 a Sant Celoni en sentit nord. Els Mossos d’Esquadra, segons han comunicat, han rebut l’avís a les 15:47 hores.
Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre un turisme i un camió. A conseqüència d’això, la passatgera davantera del turisme ha mort. A més, els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques han traslladat una altra dona en estat menys greu a l’hospital Josep Trueta de Girona i han atès dos homes més que han rebut l’alta al lloc dels fets.
Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que s'han desplaçat fins al punt de l'accident.
Pel que fa a l’afectació viària, hi ha hagut dos carrils tallats a l’AP-7 a Sant Celoni en sentit Girona. Aquesta circumstància, asseguren des del Servei Català de Trànsit, ha provocat retencions en aquest tram des de Vallgorguina. Les possibles alternatives han estat la C-35 o bé la C-60 i la C-32.