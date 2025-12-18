Investiguen una discussió violenta en una fruiteria que va causar confusió a Arbúcies

La policia investiga una discussió violenta que es va produir en una fruiteria de la localitat. Contra el que es va difondre falsament en els grups de WhatsApp de la vila, segons han explicat fonts acreditades coneixedores del cas, no es va produir cap atracament i no hi ha proves que hi hagués cap arma de foc involucrada.
Els fets es van produir al matí d'aquest dilluns 15 de desembre, quan un individu, a l'exterior d'una fruiteria, va iniciar una baralla amb el propietari de l'establiment per una disputa personal. Segons les fonts acreditades, van intercanviar dues puntades de peu lleus i un cop amb una caixa de fruita buida sense que ningú resultés ferit. L'agressor, després, va marxar.
Les versions que va donar el dependent, que no domina amb fluïdesa cap llengua del país, són poc clares. D'altra banda, tres testimonis arbuciencs van declarar a la policia que no hi va haver cap pistola ni cap atracament, sinó tan sols una discussió violenta. D'altra banda, des de l'Ajuntament han confirmat que el cas està en coneixement de la policia i que s'està investigant per esclarir els fets.
Aquesta discussió va generar confusió a la vila d'Arbúcies després que circulés una informació sense contrastar a través dels grups de missatgeria de la població.