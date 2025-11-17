Vist per sentència l'intent d'assassinat racista al noi d'Arbúcies

El judici als tres acusats que s'enfronten a 14 anys, 11 mesos i 29 dies de presó cadascun per intentar matar un jove d'Arbúcies a ganivetades per motius racistes durant la festa major de Santa Coloma de Farners el 24 de setembre del 2022 ha quedat vist per a sentència. La fiscal i l'acusació particular han mantingut la petició de condemna, mentre que dues de les defenses demanen l'absolució i l'advocat de l'autor confés de l'apunyalament qualifica els fets d'un delicte de lesions amb instrument perillós i sol·licita eximents o atenuants d'alteració psíquica, consum de tòxics, legítima defensa i reparació del dany. Dos dels acusats han fet ús de l'últim torn de paraula per demanar perdó a les víctimes i negar que la batussa fos per motius racistes.
Neguen el racisme "per orígens i amistats"
"M'agradaria aclarir que, pels meus orígens i per les meves amistats, no hi va haver cap motivació racista", ha dit al darrer torn de paraula un dels acusats, tornant a reiterar en el que ja va declarar dijous. "M'agradaria demanar disculpes als perjudicats, no era la intenció, vam sortir a passar-nos-ho bé, hi va haver consum, hi van haver uns insults, mirades. Lamento que hagi acabat així", ha afegit. El processat ha negat que fos una "cacera ni res per l'estil" ni que hi hagués un acord amb els altres dos acusats per perpetrar l'atac: "No s'ha de relacionar amb un delicte d'odi ni res per l'estil".
Un altre dels acusats també ha volgut fer ús de l'última paraula: "Vull demanar disculpes, tot i no haver fet res, per la situació tan lletja que es va viure. L'únic que puc agregar que jo estava al lloc equivocat, el dia equivocat i l'hora equivocada, i que en cap moment vaig sortir a barallar-me amb ningú. Tot el que vaig fer va ser per defensar-me a mi i als meus companys". L'únic processat que ha optat per guardar silenci i no dir res abans que el judici quedés vist per a sentència és l'autor confés de l'apunyalament.
La fiscalia i l'acusació particular han mantingut la petició de condemna i sostenen que al llarg del judici ha quedat acreditat que l'origen de la batussa que va acabar amb un jove ferit de gravetat amb ferides d'arma blanca al pit i a l'abdomen i un altre amb una lesió al braç va ser un enfrontament racista. La fiscalia els acusa d'un delicte d'intent d'homicidi amb agreujants per motiu discriminatori i d'abús de superioritat i d'un delicte lleu de lesions. Sol·licita 9 anys i 11 mesos de presó i multa de 900 euros per a cadascun.
L'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, considera que va ser un assassinat en grau de temptativa perquè l'agressió amb la navalla va ser a traïció amb l'agreujant de motius discriminatoris per raó de raça i origen i d'un delicte lleu de lesions i sol·licita per a cada un 14 anys, 11 mesos i 29 dies de presó i multa de 1.350 euros.
"No va morir de miracle"
Als informes, han exposat les proves que sostenen que acrediten que l'atac va ser racista. D'entrada, perquè hi va haver insults previs amb expressions racistes com "puto negro", "negrito" o "traïdora", aquest darrer dirigit cap a una noia del grup de la víctima que era parella d'un jove negre. També perquè el grup dels acusats i el de les víctimes -que provenien d'Arbúcies- no es coneixien "de res" ni hi havia hagut cap desavinença prèvia que motivés la baralla. I, finalment, esgrimeixen dues pericials per avalar la motivació discriminatòria.
La primera és un informe de polarització que van fer els Mossos d'Esquadra i vincula dos dels acusats amb incidents violents previs i amb ideologia supremacista blanca. Sobretot un d'ells, que és el que ha fet ús de l'últim torn de paraula, assenyalant que duia indumentària i tenia tatuatges vinculats amb l'apologia nazi. La segona pericial la van fer professors de la UdG per encàrrec de l'acusació particular per avaluar l'impacte que havia tingut l'agressió en l'entorn i el grup "diana" de les víctimes. La conclusió és que va fer canviar hàbits, van agafar por i va augmentar "la situació d'angoixa i desprotecció". Salellas ha exposat a l'informe que això va afectar sobretot grups de joves "que no són blancs i són pobres" d'Arbúcies i de la comarca de la Selva.
Les acusacions també han centrat els informes en la coautoria perquè, tot i que només va ser un dels acusats qui va assestar les ganivetades, sostenen que els altres dos van actuar en connivència perquè no van fer res per aturar-lo i van fugir corrent amb ell sense socórrer la víctima. "No va morir de miracle", ha afirmat la fiscal, mentre que Salellas ha recordat que el processat el va "esbudellar" i que li han quedat seqüeles tant físiques com psíquiques que arrossega avui dia.