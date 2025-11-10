Crema una carpa en una coneguda finca turística d'Arbúcies

Els Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm i d'Arbúcies han tancat una primera setmana de novembre complicada, marcada per les fortes pluges, que van obligar a dur a terme una sèrie d'intervencions d'urgència als carrers de Sant Hilari i a les carreteres de la part nord de la comarca del Baix Montseny. Més enllà d'això, el divendres 7 de novembre el cos va haver d'actuar al Mas Can Ferrer d'Arbúcies, una finca turística ubicada en un indret privilegiat del parc natural del Montseny i on solen celebrar casaments i esdeveniments de luxe.
Segons ha explicat el cos de bombers, el foc es va produir en una carpa exterior de la masia, que està a prop de l'ermita de Sant Pere Desplà. La construcció de lona servia per allotjar-hi la maquinària de neteja de l'establiment, com ara rentadores. L'avís per l'incendi es va produir a les 9:53 hores i es van desplaçar a lloc dels fets tres dotacions de bombers.
El foc va calcinar tot l'habitacle de lona, no van produir-se ferits i els bombers van poder extingir-lo sense gaires dificultats. Des del cos destaquen que, malgrat trobar-se en una zona boscosa, les flames no van afectar la vegetació de l'entorn. De moment, els bombers desconeixen les causes del foc, una matèria d'investigació que és competència dels cossos policials. L'actuació es va dur a terme amb la cooperació del cos de voluntaris de Sant Hilari Sacalm, Arbúcies i Santa Coloma.
Un ferit per caiguda amb moto
D'altra banda, el mateix matí de divendres, els bombers d'Arbúcies van auxiliar un jove que havia caigut amb la moto a la carretera BV-5114 i que es va trobar a les 11:32 hores. L'home, ferit de la cama, va rebre atenció primària i va ser traslladat a l'Hospital de Vic amb una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques.