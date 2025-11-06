Sant Hilari s'inunda amb els forts aiguats

Arran dels forts aiguats d'aquest dijous, que han caigut amb intensitat i de manera sobtada, alguns dels carrers de Sant Hilari Sacalm han quedat negats d'aigua. Els embornals de la via pública s'han vist superats per la magnitud de la precipitació i no podien engolir la pluja. El xàfec també ha inundat alguns baixos i garatges, però els Bombers expliquen que no s'han registrat incidents greus.
L'Ajuntament de Sant Hilari, a través de la Guàrdia Municipal, ha compartit a través de les xarxes l'alerta per precipitacions intenses del Meteocat i del Govern de la Generalitat, que ha recomanat evitar desplaçaments durant la precipitació. Segons els registres de l'AEMET Catalunya a Sant Hilari Sacalm s'han registrat 61.4 mm de precipitació, 48.4 mm en 1 hora i 23.4 mm en 10 minuts.
La jornada ha deixat imatges de vehicles atrapats en els carrers de la població, que baixaven com rius i també d'algunes imprudències, com ara persones que circulaven amb cotxe malgrat l'estat inundat de la calçada.
Des de l'oposició, Junts per Sant Hilari ha criticat l'estat dels carrers i n'ha culpat l'equip de govern. "La falta de manteniment ha tornat a provocar aquest caos al poble. Arbres sense podar, embornals sense netejar i la no recollida de fulles provoca, una vegada més, aquestes situacions", han expressat a través de les xarxes socials.
El front de tempestes que escombra Catalunya ha deixat més de 40 litres en alguns punts de les comarques gironines, ha provocat acumulacions d'aigua en carreteres i vies urbanes, caigudes d'arbres i ha inundat baixos i garatges. Fins aquest migdia, els registres més importants s'han registrat a Girona (43,6 litres per metre quadrat), a Anglès (42,6), a Roses (41,4) i a Navata (41,1). D'ençà que ha començat l'episodi, els Bombers han fet 60 sortides arreu de la demarcació.