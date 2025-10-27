La consellera de Drets Socials visita la residència de Sant Hilari: més d'un milió d'euros invertits

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha visitat la residència de gent gran de Sant Hilari Sacalm el passat dijous 23 d'octubre. La visita es va fer amb motiu de la finalització de la rehabilitació, reforma i millora dels espais interiors. Les obres s’han dut a terme amb la col·laboració del Departament, que hi ha destinat més d'un milió d'euros provinents del fons Next Generation de la Unió Europea.
La residència es va construir l’any 2001 i ha tingut diverses fases d’ampliació. Actualment, ofereix 75 places, 59 finançades per la Generalitat de Catalunya, i 10 places de centre de dia que també reben finançament públic del Departament. Alguns dels canvis principals són la millora d’accés a l’entrada principal, la creació d’un espai d’atenció a les famílies més reservat, la substitució dels 75 llits per models més confortables, la millora dels accessos als lavabos o la col·locació de ventiladors a totes les habitacions.
També s'ha augmentat la superfície del menjador i de la terrassa, s'ha fet una ampliació de la cuina i la bugaderia, s'han instal·lat electrodomèstics més eficients i s'ha construït una nova habitació polivalent. També s’han millorat els tancaments de la planta principal per afavorir el confort tèrmic i s’ha col·locat aire condicionat a tots els espais comuns i plaques solars a tot el sostre.
Martínez Bravo ha recordat que el Departament està invertint més de 400 milions d’euros dels Next Generation en la construcció i millora d’equipaments socials arreu del país, així com en la innovació social i millores en l’accessibilitat. “Entitats del sector, ajuntaments i també l’administració de la Generalitat estem disposant d’aquesta injecció europea per posar al dia i dimensionar com cal el parc de places d’atenció a la gent gran, a les persones amb discapacitat i als col·lectius que ho necessiten”, ha detallat.
En aquest sentit, ha destacat que Drets Socials i Inclusió construeix noves residències i centres de dia per a gent gran i millora els existents i que també fa créixer el nombre de places del sistema públic d’atenció a la dependència mitjançant el concert social amb entitats i món local. “Tot plegat fa que aquest govern hagi sumat, en només un any, 2.000 noves places públiques, un terç del compromís de tota la legislatura”, ha reblat.
Abans de visitar la residència, la consellera s’ha reunit amb l’alcalde Jordi Rotllant i altres membres del consistori per parlar de ViuGran360, un nou projecte que vol impulsar l’Ajuntament i que respon a la voluntat de promoure un model d’envelliment actiu, saludable i comunitari. En el decurs de la visita a Sant Hilari, han acompanyat la consellera el director general de Gent Gran, Pedro Cano, i el director dels Serveis Territorials del Departament a Girona, David Àlvarez.