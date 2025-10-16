ERC Sant Hilari anuncia nova candidata a les eleccions de 2027

L’actual regidora d’Esquerra Republicana Sant Hilari, Emma Puigví, ha estat elegida nova candidata a l'alcaldia pel conjunt de la militància hilarienca en una assemblea local celebrada el passat divendres al vespre. Puigví ha estat l’única candidatura que s’ha presentat per liderar les llistes municipals el 2027 i ha manifestat la intenció de liderar una plataforma transversal, que agrupi persones de diversos àmbits, però amb un objectiu comú: les ganes d’impulsar Sant Hilari i defensar els interessos dels seus veïns.
“Sant Hilari necessita un projecte nou, amb un grup de persones que tingui la voluntat d’impulsar el nostre poble de manera transparent, amb ambició, però sempre de forma coherent i pensant en el futur”, ha manifestat Puigví. I ha afegit: “Tinc la força i la il·lusió per encapçalar aquest projecte, de treballar braç a braç amb tothom qui tingui l’objectiu de millorar Sant Hilari i de defensar els interessos dels seus veïns i veïnes”.
L’actual regidora ha criticat la gestió del govern actual i "l'abandonament" que, segons ella, pateix el poble. Alhora, s'ha referit a una "sensació general de crispació" entre la ciutadania. "L’objectiu és treballar per presentar un projecte en positiu i renovat”, assegura. Emma Puigví prendrà el relleu a Xevi Prat, l'actual líder d'ERC Sant Hilari, que continuarà com a portaveu del Grup Municipal dels republicans fins a final del mandat actual.
La nova candidata és regidora des de l’any 2019, i en les dues darreres eleccions municipals es va presentar com a número dos de la llista electoral dels republicans. Nascuda l’any 1993 a Sant Hilari, Emma Puigví és graduada en turisme i consultora especialitzada en administracions públiques, actualment exerceix la seva tasca professional a la Diputació de Girona. Forma part de diverses entitats del municipi i ha assumit la presidència de la coral Veus Alegres. També és aficionada a la natura i defensora dels paisatges de les Guilleries, un entorn que considera essencial preservar pel seu valor natural i patrimonial.