Sant Hilari recupera la històrica Tallada de Troncs

Sant Hilari Sacalm recuperarà enguany l'històric concurs de tallar troncs, la Tallada de Troncs, que arribarà a la seva 53a edició. L'acte tindrà lloc durant la Fira Guilleries 2025, una festivitat que ha arribat marcada per la polèmica del clip promocional dels gegants amb l'estelada que, en un principi, TV3 s'havia negat a emetre.
La Tallada de Troncs és una tradició que va començar l’any 1958 i l’última vegada que es va celebrar va ser el 2012. Amb la represa, el consistori vol remarcar els lligams de la vila amb la tradició, el bosc i el país. "Es tracta d’un acte històric i emblemàtic que reforça les nostres arrels i la identitat local", han expressat des de l'Ajuntament.
Com funciona el concurs?
La Tallada de Troncs se celebrarà el diumenge 19 d’octubre a la plaça Doctor Gravalosa, a partir de les 10:30 hores. Les inscripcions estaran obertes de nou a deu del matí. Durant aquest període es comprovarà que tots els participants disposin dels equips de protecció individual (EPI) necessaris, i es farà el repartiment dels dorsals i del tiquet per a l’esmorzar.
Abans de començar el concurs es realitzarà el sorteig dels troncs, de manera que a cada concursant en tindrà un de diferent. També s’assignarà un controlador per tronc, que s'encarregarà de vetllar pel correcte desenvolupament de la prova. Pel que fa a les eines, els participants utilitzaran xerrac gran, xerrac petit, destral i xerrac manual. Les proves es dividiran en quatre modalitats.
En la primera, els concursants hauran de tallar rodanxes amb el xerrac gros, individualment, durant dos minuts. Cada rodanxa feta equival a un punt, i s’atorgaran punts addicionals segons la classificació final: 20 punts per al primer, 18 per al segon, 16 per al tercer, 14 per al quart, i així successivament fins al desè classificat, que obtindrà 2 punts. A partir de l’onzè, tots els participants rebran un punt. La prova s’inicia amb el xerrac parat a terra i finalitza quan soni la botzina.
La segona prova consisteix a fer un tascó amb el xerrac petit, també de manera individual. El sistema de puntuació és el mateix que l’anterior, i la prova comença i acaba amb el xerrac col·locat a terra. La tercera prova és de tall amb destral. Els participants treballen de manera individual, seguint el mateix sistema de puntuació i començant i acabant amb la destral a terra. Finalment, en la quarta prova, les parelles hauran de tallar un tronc amb el xerrac manual. Els punts obtinguts es reparteixen a parts iguals entre els dos membres de la parella, i s’aplica el mateix sistema de puntuació que a les proves individuals.
Un memorial a Salvador Gispert, home de bosc i de fama internacional
La Tallada de Troncs també vol ser un reconeixement i un homenatge a totes les persones que han dedicat la seva vida als treballs forestals, una part fonamental de l’economia de Sant Hilari, que encara és una font de riquesa i oportunitats. "A més, aquesta edició esdevé un Memorial Salvador Gispert, en record i gratitud a la seva tasca incansable en favor del poble", explica el consistori.
Salvador Gispert va ser un bosquerol molt estimat a Sant Hilari que va guanyar centenars de concursos de tallar troncs. Tant és així, que va portar la seva destral catalana al Fòrum de les Cultures, on va fer exhibicions. També va anar a països com Noruega, on va competir amb altres llenyataires europeus. Gispert també va ser una persona molt vinculada a la vida associativa local i va treballar sempre per dignificar i preservar els oficis del bosc.