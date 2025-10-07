Fira Guilleries 2025 de Sant Hilari: programació i novetats

La Fira de les Guilleries torna un any més amb un cap de setmana ple d’activitats culturals, gastronòmiques i tradicionals que ompliran els carrers del Sant Hilari Sacalm del 17 al 19 d’octubre. Una de les novetats d’aquesta edició és la celebració de la 53a Tallada de Troncs – Memorial Salvador Gispert, un concurs tradicional que es feia per Festa Major. Al llarg d'aquests dies es podran veure mostres culinàries, tallers, espectacles, jocs infantils, xerrades, una castanyada popular, música en directe i es podran fer rutes guiades.
Programació 2025
Divendres
Divendres, 17 d’octubre, la fira donarà el tret de sortida amb la presentació del Premi Guilleries 2023, a càrrec dels vicerectors de diverses universitats, sota el títol “Desxifrant la història i la funcionalitat ecològiques dels espais oberts mediats per herbívors mitjançant metagenòmica del sòl a les Guilleries”, amb els investigadors Ferran Pauné i Àlex Clop, a la Sala Noble, a les 19 hores. A continuació, a les 20 hores, hi haurà una botifarrada popular i el concert de Lov Versions a la plaça Jacint Verdaguer, amb un preu de 6 euros que inclou pa amb tomàquet, botifarra i beguda.
Dissabte
L’endemà, dissabte 18 d’octubre, la jornada començarà a les 10 hores amb la inauguració de la fira i la xerrada “Les guerres carlines (1833-1875), un patrimoni per explicar”, a càrrec de Jaume Busquets, a la Sala Noble. Des de les 10 h i fins a les 20 h, es podrà visitar el mercat de productors locals de les Guilleries, situat al carrer Josep Ximeno i a la plaça de l’Església, així com la demostració d’oficis, les parades d’artesans de Catalunya i les parades institucionals de les Guilleries, al mateix carrer. Paral·lelament, la plaça Jacint Verdaguer acollirà jocs de fusta familiars durant tota la jornada.
També a les 10 hores tindrà lloc la ruta guiada “Llegendes de Sant Hilari”, amb sortida des de Can Rovira, i de 10 a 12 hores se’n podrà seguir el recorregut. De 11 a 13 hores, diferents punts de la fira seran escenari de l’activitat Urban Sketchers 2025, i d'11:30 a 13 hores hi haurà cercavila dels Gegants de Sant Hilari i de Tuïr pels carrers del poble.
Durant el matí, al nucli antic, s’oferiran tallers de cistelleria amb Núria Busquets, de pintura amb oli i vi per a infants amb Marta Arañó Cortés, d’estampació en fusta amb Iraia Mir i de pintacares amb Núria Andreu. A les 12 hores, el xef local Miquel Villacrosa protagonitzarà una demostració culinària a la plaça Jacint Verdaguer, que donarà pas, de 12 a 14 hores, a una mostra de gastronomia local al mateix espai.
A la tarda, a les 16 hores, es farà la ruta guiada “Nen Jesús de Praga”, amb sortida des de Can Rovira, mentre al nucli antic continuaran els tallers de cistelleria i pintacares de les Guilleries de 16 a 18 hores. A les 17 h, la plaça Jacint Verdaguer acollirà l’espectacle familiar “Que comenci la castanyada!”, amb Jaume Ibars i els Trastos Band. La jornada continuarà amb una demostració gastronòmica local de 19 a 21 h, i a les 19:30 h hi haurà música en viu amb el grup A Palo Seco a la mateixa plaça.
Diumenge
El diumenge, 19 d’octubre, s’obrirà amb la “II Caminada del Milió”, una caminada solidària amb sortida a les 9 hores des de la plaça Gravalosa, amb inscripcions de 8 a 9 hores. De 10 a 12 hores, hi haurà pintacares de les Guilleries amb Núria Andreu a la plaça de l’Església i tallers de cistelleria i estampació en fusta al nucli antic. El mercat de productors locals i la demostració d’oficis i parades d’artesans tornaran a instal·lar-se de 10 a 14 hores al carrer Josep Ximeno i la plaça de l’Església, mentre a la plaça Jacint Verdaguer continuaran els jocs de fusta familiars durant el mateix horari.
Un dels moments més esperats del matí serà la 53a tallada de troncs - Memorial Salvador Gispert, que se celebrarà de 10:30 a 13 hores a la plaça Doctor Gravalosa. Finalment, a les 18 hores, la fira es tancarà amb una castanyada popular a la plaça Jacint Verdaguer.
Durant tot el cap de setmana, els visitants també podran gaudir de la trobada d’autocaravanes, l’exposició de productes locals de les Guilleries, l’exposició d’Urban Sketchers a la sala d’exposicions de Can Rovira, una demostració de taller amb les puntaires de Sant Hilari i un concurs d’Instagram obert a tothom.