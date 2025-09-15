Un detingut per amenaces amb un ganivet en una fleca de Sant Hilari

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Sant Hilari Sacalm per amenaces amb arma blanca en una fleca de la vila. L'individu es trobava en situació de cerca i captura des de la Festa Major, la data en què es van produir els fets. La detenció es va produir el passat dissabte 13 de setembre als carrers de la vila durant una patrulla rutinària de la policia de la Generalitat.
Segons han informat, els policies van identificar el presumpte autor de les amenaces i el van retenir sense que oposés resistència. Els Mossos han explicat que l'home tenia 30 anys i li consten antecedents penals per anteriors delictes comesos.
Amenaces amb arma blanca
Durant la Festa Major, l'individu es va personar en una fleca de la vila "visiblement alterat" i sota els efectes de l'alcohol. Segons l'atestat policial, l'home no volia esperar-se a l'exterior per atès i va irrompre al local proferint amenaces a tothom. Tot seguit, va exhibir un ganivet convencional. En un primer moment, els cossos de seguretat no van poder detenir el responsable, que va aconseguir escapolir-se i ha estat en cerca i captura fins aquest dissabte 13.
La Guàrdia Municipal de Sant Hilari que va col·laborar en l'operatiu policial per la Festa Major, ha informat de la detenció a través dels canals institucionals. "La detenció, que restava pendent des de la passada Festa Major, ha estat finalment practicada, queda complert, doncs, el requeriment policial existent", han comunicat els agents.
La Guàrdia Municipal, segons ha informat a les xarxes, va atendre 138 trucades ciutadanes relacionades amb consultes, avisos i peticions d’ajuda. Durant els dies de Festa Major es van dur a terme serveis d’acompanyament i regulació de la mobilitat en 10 activitats, que es van desenvolupar amb normalitat i sense incidències destacables.