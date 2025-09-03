Un home en recerca i captura i dos detinguts a la Festa Major de Sant Hilari

La Guàrdia Municipal de Sant Hilari Sacalm i la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, han col·laborat aquest passat cap de setmana de Festa Major en les intervencions de seguretat, que s'han saldat amb dues detencions per lesions que van tenir lloc en dues baralles que es van produir la nit del 31 d'agost.
La primera detenció va ser la d'un home sense antecedents de 29 anys, després de rebre un avís a la zona del Firal per una baralla. La disputa hauria estat motivada per un desacord per una beguda alcohòlica compartida. Segons s'ha informat, un dels implicats s'hauria negat a deixar-ne a l'agressor, que el va agafar pel coll i li va propinar un cop al cap amb una pedra. Els serveis sanitaris van atendre la víctima, que va necessitar punts a la ferida.
El segon detingut va ser a la zona del pavelló a les tres de la matinada de la mateixa nit. Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, es tracta d'un jove de 28 anys amb antecedents penals que s'estava barallant amb un grup d'individus. Quan els Mossos s'hi van desplaçar van identificar una víctima i van veure que l'agressor li havia ocasionat un tall al llavi amb un petit ganivet. La policia desconeix el motiu de la disputa.
Un home buscat per amenaces
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, hi hauria una tercera persona buscada per amenaces. L'individu es va personar en una fleca de la vila visiblement alterat. Tot seguit, va exhibir un ganivet i va proferir amenaces. Els cossos de seguretat no van poder detenir el responsable, que va aconseguir escapolir-se.
La Guàrdia Municipal, segons ha informat a les xarxes, ha atès 138 trucades ciutadanes relacionades amb consultes, avisos i peticions d’ajuda. Durant els dies de Festa Major s’han dut a terme serveis d’acompanyament i regulació de la mobilitat en 10 activitats, que s'han desenvolupat amb normalitat i sense incidències destacables.
Alhora, els municipals han dut a terme controls de trànsit i de seguretat ciutadana a la zona de barraques i han destacat la col·laboració amb les altres forces de seguretat ciutadana. "Volem destacar el treball conjunt amb els Mossos d’Esquadra, Bombers, serveis sanitaris, ADF i seguretat privada. La coordinació entre tots els serveis ha estat clau per oferir la millor atenció", han expressat.