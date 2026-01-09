Sant Antoni de Vilamajor ja ha començat les obres per remodelar la plaça Javrezac. Es tracta d'una actuació planificada a partir d’un projecte executiu redactat sobre la base d’un estudi tècnic previ, que analitza detalladament l’estat actual de l’espai i defineix les mesures necessàries per garantir-ne la funcionalitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat a llarg termini. El projecte, segons informen des de l'Ajuntament, té una previsió de durada de quatre mesos.
La plaça Javrezac, amb una superfície aproximada de 1.267 metres quadrats, serà objecte d’una remodelació integral per corregir les deficiències estructurals i funcionals detectades des de la seva urbanització, a inicis dels anys 2000. L’actuació vol donar resposta a problemes relacionats amb l’arbrat, el paviment, l’accessibilitat i la seguretat de l’espai.
Segons l’estudi tècnic previ, la plaça presenta un arbrat d’alineació, principalment lledoners, plantat en vorera, amb un sistema radicular potent i superficial que ha provocat aixecaments i trencaments del paviment. Aquesta situació, que genera riscos de caiguda, afecta estructures properes i dificulta el creixement dels arbres, ja que els rquadres de terra al paviment que hi ha ara són insuficients per a aquesta espècie.
L’informe també assenyala desnivells entre la zona central de la plaça i la vorera perimetral, que compliquen l’accessibilitat, especialment per a persones amb mobilitat reduïda. A això s’hi suma un sistema d’il·luminació insuficient i una disposició del mobiliari urbà que limita l’ús veïnal i la percepció de seguretat.
Actuació a la plaça
Davant d’aquest conjunt de problemàtiques, el projecte planteja una intervenció global. Entre les principals mesures previstes hi ha la creació d’una plataforma única per eliminar desnivells i facilitar els recorreguts, la renovació completa dels paviments, del mobiliari i de l’enllumenat, així com la millora del drenatge per reduir la formació de bassals en episodis de pluja intensa.
Pel que fa al verd urbà, el projecte preveu la retirada dels lledoners perquè, segons l’estudi tècnic, el seu trasplantament no és viable a causa de la mida, l’estat radicular i la ubicació actual. En el seu lloc, es plantaran noves espècies arbòries menys agressives i més adaptades a l’entorn urbà, amb l’objectiu d’incrementar la biodiversitat i millorar el confort climàtic mitjançant més zones d’ombra i una millor infiltració de l’aigua al sòl. Les dues oliveres que ja hi ha es conservaran i es trasplantaran dins del mateix àmbit de la plaça.
El termini d’execució de les obres està previst en quatre mesos. Durant aquest període, l'Ajuntament ha advertit que es poden produir molèsties puntuals per soroll, moviment de maquinària i restriccions temporals d’accés i d’ús de la plaça per motius de seguretat. L’Ajuntament demana comprensió al veïnat i destaca que la intervenció suposarà un canvi de model en la gestió de l’espai públic i del verd urbà. "Permetrà disposar d’una plaça més segura, accessible, funcional i ambientalment resilient, resolent problemàtiques estructurals existents des de fa anys", expressen des del consistori.