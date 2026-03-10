Sant Celoni fa història i registra un rècord mundial d'atletisme

La Pista Municipal d'Atletisme de Sant Celoni va ser l'escenari d'un rècord del món aquest passat cap de setmana en el marc d'un encontre internacional de World Athletics, un organisme esportiu que té un total de 6 federacions continentals associades. El mèrit el va registrar la selecció de l'estat espanyol 4×100 mixt de categoria sub 20 en la seva primera visita a les instal·lacions celonines.
El relleu estava format pels atletes Ander Garaiar, Maria Carla Retana, Hugo Fernàndez i Carla Aguirre, un equip que va aconseguir la gran fita a les semifinals. El moment més vibrant es va viure en el relleu 4x100 mixt sub-20, quan el quartet va quallar una actuació perfecta per aturar el cronòmetre en 43.15, una marca que se situa com el nou topall mundial de la categoria.
A la final absoluta, l'equip B de la selecció, format per Alberto Calero, Esther Navero, Daniel Rodríguez i Aitana Rodrigo, va complir amb els pronòstics i es va imposar amb un temps de 41.74, un registre vital per aspirar a la classificació per al Campionat del Món de Relleus. Per la seva banda, la selecció d'Andorra també va marxar de Sant Celoni amb motius de celebració: Dylan Ben Ahmed, Bruna Luque, Guillem Arderiu i Noa Godoy van establir el rècord dels Petits Estats amb 45.77.
Més enllà dels relleus, els concursos van mantenir un nivell altíssim a la capital del Baix Montseny. A la longitud, el duel d'internacionals Jaime Guerra es va endur la victòria amb un millor salt de 7,96 metres, que va establir un nou rècord de l'estadi. L'andalús del Barça, Héctor Santos, va posar-li les coses difícils fins a l'últim intent, i es va quedar a tocar amb 7,90 metres.
En els llançaments, Kevin Arreaga va dominar la prova masculina amb 70,56 metres, mentre que en la femenina, Laura Redondo va signar una victòria solvent amb 66,78 metres (rècord de l'estadi). Des del Club Atletisme Sant Celoni destaquen també el bon paper de les joves promeses Carla Serral (53,33 metres) i Ainhoa Orozco (49,12 metres).
La resistència també va tenir de protagonisme amb el 800 metres masculí. Pablo Sánchez-Valladares va demostrar una gran qualitat internacional i un canvi de ritme final que li va permetre establir el rècord de l'estadi amb 1:47.67, una marca de molt pes en una pista municipal.