Així serà el nou «cor verd» de Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor ha aprovat el projecte de millora integral de l’entorn del Parc de la Rectoria, una actuació estratègica que té com a objectiu recuperar aquest espai central del municipi i convertir-lo en un indret més segur, accessible i viu. El parc està situat al nucli històric de la Força, a tocar de la Torre Roja i amb vistes a Sant Elies i al turó de l’Home. Amb aquesta intervenció, el consistori vol reforçar el paper de l'espai com a punt de trobada per a activitats culturals, festes i actes.
El projecte preveu millorar la connexió entre el centre del poble i el parc per fer-lo més accessible i agradable per als vianants. Entre les actuacions destacades hi ha el reforç i adequació dels marges de les feixes, actualment considerats punts de risc i la creació de recorreguts més segurs i integrats en el paisatge. També es milloraran els camins del camp de la Rectoria i es treballarà per reforçar l’equilibri ecològic de l’àmbit. L’objectiu és transformar l’espai en una zona tranquil·la de passeig i estada.
El camp de la Rectoria s’adequarà com a escenari a l’aire lliure amb la construcció de grades inspirades en un teatre grec. Aquest espai estarà pensat per acollir representacions, concerts i activitats comunitàries. El projecte també redefinirà els accessos i les circulacions internes per garantir recorreguts clars i accessibles per a totes les persones. A més, es crearan zones d’estada i descans amb materials naturals com troncs, gabions i bancs, amb l’objectiu d’integrar l’espai públic amb l’entorn natural.
La proposta contempla que es plantin espècies autòctones adaptades al clima mediterrani per potenciar la fauna local i millorar la qualitat ambiental de l’espai. Amb el temps, la idea és que els arbres de grans capçades i els arbustos florits generin ombra natural i espais de confort, especialment durant els períodes de calor. Paral·lelament, es retiraran espècies invasores o poc adaptades per recuperar l’equilibri ecològic original.
Execució en dues fases
L’actuació es desplegarà en dues fases, la primera inclourà la millora de la vegetació, l’augment de la biodiversitat, l’adequació dels recorreguts, la millora dels accessos i de la il·luminació, així com la remodelació del camp de la Rectoria per naturalitzar-ne la base i millorar-ne la qualitat ambiental i l’ús social. Aquesta primera etapa de treballs té un pressupost de 475.833 euros i compta amb una subvenció de 413.569 euros.
La segona fase consistirà en l’adequació de l’entorn immediat del parc, amb la instal·lació d’un nou paviment drenant i una millor ordenació dels aparcaments per crear un espai més funcional i integrat amb les activitats futures de la zona. "El nou Parc de la Rectoria es concep com un espai verd amb valors ecològics i educatius, amb espècies que requereixin menys aigua i que afavoreixin la fauna local, com pol·linitzadors i ocells", han expressat des del consistori.