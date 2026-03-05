Sant Celoni ja té una planta de biogàs en marxa a la depuradora

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Celoni ha estrenat aquest 2026 unes instal·lacions destinades a la producció de biogàs, una energia renovable útil per a la producció d'electricitat. El Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Sant Celoni, aquest dimarts 3 de març, han fet públic que aquesta planta, que es nodreix dels residus de l'EDAR, permetrà disminuir en un 30% la compra d’energia elèctrica de l'equipament.
El nou sistema permet tractar els fangs generats durant els processos de depuració mitjançant digestió anaeròbia, que els transforma en biogàs, que serveix d’energia renovable per a l’autoconsum de la mateixa instal·lació. "Tot plegat es transforma en energia elèctrica verda que fomenta l'economia sostenible i circular", ha explicat l'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, que va visitar les instal·lacions amb l'alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, i el de Sant Esteve de Palautordera, Tomeu Aspa. També hi van assistir el president del Consorci Besòs Tordera, Óscar Sierra i altres representants i tècnics institucionals.
Les obres van començar el novembre de 2024 i no han acabat fins al passat mes de desembre. Tot plegat ha comportat un canvi significatiu en la gestió dels fangs que genera la depuradora, que fins ara es destinaven al compostatge. Amb la planta de biogàs, s’ha aconseguit reduir en un 35% la producció de fangs, que a partir d’ara es podran aplicar directament com a adob agrícola. "Transformem un residu com són els fangs en un recurs energètic renovable, reduïm el consum elèctric i l’empremta de carboni, i avancem cap a un model d’economia que situa la gestió de l’aigua al centre d’aquesta transició energètica”, ha expressat Óscar Sierra, president del Consorci Besòs Tordera.
A més, la instal·lació produirà anualment prop de 100.000 Nm³ de biogàs, que equival aproximadament a unes 120 tones, una xifra que permetrà augmentar l’eficiència global i reduir-ne l'empremta de carboni. Es calcula, doncs, un estalvi estimat de 67 tones de CO₂ l’any. "És una aposta per la sestenibilitat, un àmbit en el qual Sant Celoni és pioner amb altres iniciatives com la signatura del conveni de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya", ha explicat Vallhonesta.
Pel que fa a la depuradora de Sant Celoni el cost total de les actuacions ha estat d’1.832.688,90 euros i la subvenció de 70.414 euros. La resta del finançament ha anat a càrrec de l’Agència Catalana del Aigua mitjançant un conveni de finançament específic establert amb el Consorci Besòs Tordera i l'ajuda dels fons europeus Next Generation EU.
1.897 tones menys de CO₂
Les actuacions formen part del Programa Biogàs, impulsat per l’Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquest context, el Consorci Besòs Tordera va rebre l’any 2023 una subvenció de més d’un milió d’euros per impulsar projectes destinats a implementar o incrementar la producció d’energia renovable a Sant Celoni i altres depuradores del Vallès com la de Granollers o de Castellar del Vallès.
En conjunt, les actuacions dutes a terme a les tres instal·lacions gestionades pel Consorci permeten assolir un estalvi màxim estimat de 4,5 milions de kWh l’any, que equival al consum elèctric d’un municipi d’uns 1.500 habitants. Alhora, s'aconsegueix una reducció d’emissions anuals de fins a 1.897 tones de CO₂ que permet millorar l’eficiència energètica i a la lluita contra el canvi climàtic. “Aquest és un pas més en l’estratègia del Consorci per convertir les nostres depuradores en instal·lacions cada vegada més energèticament autosuficients", ha subratllat el president Oscar Sierra.