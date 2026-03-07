Els Bombers amplien la recerca del conductor d’una furgoneta arrossegada per la riera Giola a Llinars del Vallès

Els Bombers de la Generalitat han ampliat la recerca del conductor d’una furgoneta arrossegada pel riu Mogent, a l’altura de Llinars del Vallès, fins al mar Mediterrani. Així ho ha explicat aquest dissabte el cap de la intervenció, el sotsinspector Héctor Serrat, i ha concretat que s’està fent amb mitjans aeris. Es tracta d’un perímetre d’actuació, segons ha detallat, d’uns 30 quilòmetres.
Tot i això, ha fet èmfasi en el fet que s’estan centrant els treballs des del punt “on va haver-hi l’arrossegament del vehicle fins a la resclosa a Montmeló”. En total, ha precisat que hi ha gairebé una quarantena d’efectius en aquest operatiu. Serrat espera que amb la reducció del cabal del riu serà “més fàcil trobar alguna cosa”.
Serrat ha justificat arribar la inspecció fins al mar perquè “el nivell d’aigua baixava amb molta intensitat” aquest divendres a la tarda. Ha recordat que el vehicle va ser arrossegat durant 1,5 quilòmetres i, “per tant, qualsevol objecte a l’interior del cabal pot haver tingut un arrossegament important”.
Les tasques consisteixen a repassar els marges del riu Mogent, entre Llinars i Montmeló, al llarg d’uns vuit quilòmetres, ha calculat Serrat. Una tasca que la duen a terme binomis de Bombers del GRAE, el GRAE subaquàtic, mitjans terrestres, unitats canines i drons. El sotsinspector ha assenyalat que la feina “més intensiva” és per terra.
El cap de la intervenció ha afirmat que “s’estan trobant peces de roba” en aquesta cerca, però que “s’estan descartant” que sigui de la persona que busquen. En aquest sentit, el responsable de l’operatiu ha reblat que per ara “no s’ha trobat cap indici que pot estar en el tram de riu”.
Serrat ha dit que “si es manté la meteorologia com fins ara”, és a dir, sense precipitacions, ha augurat que el nivell del riu es rebaixarà “progressivament”. Un fet que “va a favor”, ha apuntat el sotsinspector dels Bombers, ja que “com més baix estigui el nivell de l’aigua, més fàcil serà trobar alguna cosa”. Tanmateix, no ha volgut fer cap pronòstic d’una possible “novetat” al respecte.