Els embassaments catalans assoleixen el ple total

Els embassaments de Catalunya estan plens. Plens del tot. L'impacte de la llevantada ha provocat que el sistema Ter-Llobregat -que abasteix a més de 2 milions de persones- se situï aquest matí al 99,8%. Al conjunt de les conques internes, per la seva banda, la xifra és del 98,7%. Una de les imatges del cap de setmana és veure l'aigua sobreeixint al pantà de Susqueda.
Tres embassaments per sobre del 100%
Susqueda és l'embassament més gran de les conques internes i té una capacitat total de 223 hm3, xifra que equival al consum de dos anys i mig de la ciutat de Barcelona. Aquest dissabte al matí, segons les dades de l'ACA, té quasi 229 hm3. Es tracta d'un 102% de la capacitat teòrica, una situació que provoca que l'aigua passi per sobre de la part alta de la presa.
En aquest sentit, el cabal de sortida del pantà és de 200 m3/s. Per comparar-ho: la capacitat hidroelèctrica és de 60 m3/s i el cabal ecològic aquesta època de l'any és de 4,6. D'aquesta manera, malgrat les preses, el riu multiplica per 40 el seu volum habitual.
Un altre embassament que fa dies que està per sobre del seu nivell màxim teòric és el de la Llosa del Cavall, al Cardener. També supera el 100% el petit pantà de Riudecanyes, al Baix Camp.
Tots els pantans per sobre del 90%
Els embassaments del Ter superen en conjunt la capacitat màxima d'emmagatzemar aigua. Sau frega el 99%, Susqueda supera el 102% i el petit pantà del Pasteral -d'on surt el transvasament cap a Barcelona- el 130%.
També estan tècnicament plens el pantà de la Baells i el de Darnius (97%), tot i que fa dies que té les comportes obertes. Al sistema Ter-Llobregat Sant Ponç és el que té el nivell més baix -però supera el 90%- mentre que l'únic que continua mig buit és Siurana (55%).