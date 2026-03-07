L’independentisme posa el crit al cel per l’activació de la Guàrdia Civil per combatre la pesta

Un contingent de tiradors d'elit de la Guàrdia Civil ja són a Catalunya a l'espera per començar a abatre senglars en el marc de l'operatiu per contenir la pesta porcina africana. Una activació per part del Departament d'Agricultura que no ha agradat gens entre els agents rurals especialitzats. La polèmica també tindrà una derivada política: segons ha pogut saber Nació tant Junts, ERC com la CUP presentaran preguntes parlamentàries i demanaran compareixences al Parlament pel “menysteniment cap als cossos de la mateixa Generalitat”.
Compareixença de la consellera Parlon
Una de les veus més crítiques amb la gestió del brot de pesta porcina africana és la diputada Jeannine Abella de Junts. Ja feia dies que alertava que no s'estaven aprofitant el personal propi per a actuar. Ara, arran de la confirmació de l'activació dels tiradors de la Guàrdia Civil, ha explicat a Nació que ha demanat la compareixença tant de la consellera d'Interior, Núria Parlon, com a la directora general dels Agents Rurals, Elisenda Pérez.
ERC i la CUP, per la seva banda, tenen previst registrar preguntes parlamentàries aquest dilluns. Ho confirmen a aquest mitjà els diputats Laia Cañigueral i Dani Cornellà, respectivament. En aquest sentit, els dos grups parlamentaris han mantingut contactes en les darreres hores amb representants sindicals de la policia ambiental catalana. “Estan molt enfadats”, coincideixen.
Pel diputat de la CUP, aquesta mobilització “suposa la gota que fa vessar el got”. En aquest sentit, els partits independentistes lamenten que no s'hagi activat encara des de fa tres mesos personal especialitzat com els guardes de la reserva nacional de caça i s'opti per cossos estatals. “És un menysteniment i una falta de respecte cap als mateixos treballadors de la Generalitat”, expliquen.
Drons i silenciadors
Cal recordar que des del Departament d'Agricultura es considera recórrer a la Guàrdia Civil no suposa cap problema, ja que aquests operatius disposen de material especialitzat -per exemple silenciadors i drons- en un context on cal ampliar material i recursos humans per contenir un brot de pesta que es continua escampant.
En aquest sentit, segons va avançar aquest diari, ahir es va confirmar que un dels nous 21 casos s'havia detectat a Sant Just Desvern. Un avanç del brot al Baix Llobregat que suposa que tant aquest municipi com Esplugues passin a ser considerats zona d'alt risc. D'aquesta manera, ja hi ha 18 poblacions en què s'ha prohibit l'accés al medi natural.