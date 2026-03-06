La pesta porcina s’escampa al voltant de la ciutat de Barcelona

El brot de pesta porcina africana continua lluny d’estar controlat. De fet, es continua escampant al voltant de la ciutat de Barcelona. En els darrers dies s’han detectat fins a 21 nous senglars infectats, un dels quals, segons ha pogut saber Nació i han confirmat fonts d'Agricultura, a Sant Just Desvern. Es tracta del vuitè municipi on s’han localitzat positius i on a partir d’aquest mateix divendres es prohibirà l’accés al medi natural.
Més de 215 positius
Ja fa més de tres mesos que es van detectar els dos primers senglars amb pesta porcina a tocar del campus de la UAB. Des d’aleshores, segons les dades del Departament d’Agricultura s’han localitzat un total de 216 positius.
El darrer balanç, anunciat a les xarxes socials anit pel conseller Òscar Ordeig, inclou 21 animals més amb el virus. D’aquests, almenys un s’ha localitzat al terme municipal de Sant Just Desvern. D’aquesta manera, el virus es continua expandint pel Baix Llobregat després que fa unes setmanes es detectés primer a Molins de Rei i després a Sant Feliu de Llobregat.
Fonts d’Agricultura consideren que el nou positiu entra dins la lògica dels darrers dies en què la PPA avança cap al sud, una zona on la trama urbana, les infraestructures i l’absència d’explotacions porcines en redueix el risc. Tot i això, és evident que aquesta expansió dificulta la fi de la crisi, ja que les pròximes setmanes continuaran trobant-se animals infectats.
Està previst que el conseller Òscar Ordeig comparegui aquest matí a les 10 a Lleida per explicar la situació i les mesures a prendre en els pròxims dies.
Vuit municipis amb positius
Sant Just Desvern és el vuitè municipi amb casos de pesta porcina africana. El balanç inclou cinc poblacions del Vallès Occidental -la considerada zona zero- i també tres al Baix Llobregat.
- Cerdanyola del Vallès
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Cugat del Vallès
- Rubí
- Terrassa
- Molins de Rei
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Just Desvern
Per altra banda, hi ha vuit municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Montcada i Reixac
- Polinyà
- Ripollet
- Sabadell
- Santa Perpètua de Mogoda
- El Papiol