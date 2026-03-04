Dijous de borrasca Regina: pluges generals i localment molt abundants

La borrasca Regina ja és aquí. Aquest dijous 5 de març plourà a tot Catalunya amb possibilitat d'acumulació d'aigua en algunes comarques del nord i el sud. El dia serà mogut perquè, a banda de les precipitacions, s'espera que també estigui alterada la situació marítima i que bufi vent de gregal al litoral central. D'altra banda, al Pirineu oriental s'hi poden acumular entre 30 i 50 centímetres de neu en alguns punts.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dijous començarà plovent al sud del país, que ràpidament s'anirà estenent a tot el territori. De cara a la tarda, la pluja serà més continuada i intensa a la zona nord-est, amb la possibilitat que s'acumulin quantitats d'aigua de més de 100 mm en 24 hores. Per això, el Meteocat ha emès avisos grocs i vermells en algunes comarques catalanes i Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat.
- Alt Empordà (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
Avisos per vent
D'altra banda, el vent bufarà en força a la zona del litoral central, on les ràfegues poden arribar a superar els 70 quilòmetres per hora. Aquest avís s'estendrà fins al vespre de dijous i afectarà les comarques del Moianès, el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès.
Avisos per estat de la mar
Finalment, el Meteocat també ha emès un avís per l'estat de la mar, amb onades que poden superar els dos metres i mig d'onatge. Això, però, només afectarà el litoral català. El grau de perill és de quatre sobre sis.
De cara al cap de setmana
La previsió és que la borrasca Regina es quedi uns dies a Catalunya, de manera que també plourà durant el cap de setmana. Tot i això, s'espera que diumenge faci menys mal temps que dissabte.