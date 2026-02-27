El temps d'aquest cap de setmana: canvi dràstic acompanyat de pluges i núvols

Després de gaudir d'uns dies de sol, ja tardava en arribar el mal temps. Un nou front s'aproxima a Catalunya i deixarà, aquest cap de setmana, nuvolositat abundant i precipitacions, sobretot a l'interior del país.
Quin temps farà dissabte?
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dissabte el cel estarà poc o mig ennuvolat fins a mig matí i, a partir d'aleshores, augmentarà la nuvolositat d'oest a est del país, i el cel quedarà cobert o molt ennuvolat, amb nuvolositat més compacta al nord-oest del territori.
A partir de migdia també s'espera precipitació a punts de la meitat oest del país, així com de la resta del Pirineu i Prepirineu, on es concentraran els valors més destacats. La cota de neu voltarà els 1.600 metres al llarg del dia. Per tot això, la temperatura mínima pujarà localment de forma moderada, i la màxima baixarà moderadament, localment de forma acusada en punts de l'interior.
Què ens espera diumenge?
El cel donara treva i, tot i que es mantindran els núvols en alguns punts del país, es donarà pas al sol en la majoria del país. A partir de les primeres hores del matí, la nuvolositat minvarà d'oest a est.
Amb tot, al matí hi haurà nombrosos núvols baixos a punts del sector central del prelitoral, la depressió Central i el Prepirineu, i es probable que aparegui algun ruixat a punts de muntanya de l'interior de la meitat nord i del prelitoral central. Tot i això, cap al final del matí, la nuvolositat tendirà a minvar en general.
A llarg termini i per començar març, s'esperen dies nuvolats, amb precipitacions escasses, però que podrien afectar als extrems del país junt amb una temperatura que es mantindrà semblant.