El temps de dijous: dia estable amb temperatures lleugerament més baixes

El temps d'aquest dijous no serà gaire diferent del que hem tingut dels darrers dies a Catalunya. El cel estarà clar i farà sol a la major part del país, si bé s'espera que les primeres i darreres hores de la jornada vagin acompanyades de boira. En tot cas, la previsió és que faci bon dia amb temperatures lleguerament més baixes que aquest dimecres.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el dia començarà amb estrats baixos al litoral i prelitoral, sobretot a les zones de la Costa Brava i del Delta de l'Ebre. A mesura que avanci el dia, això sí, els núvols aniran desapareixent. A la resta del país, el matí serà assolellat generalment i amb un aire una mica més fred, sobretot en altura. De cara a la tarda, continuarà fent bon temps i, al final del dia, tornarà la boira al nord i al sud del litoral català.
Tot i que podrien ser una mica més baixes, les temperatures d'aquest dimecres no tindran canvis significatius, amb valors al voltant dels 20 graus. A Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 9 graus de mínima que s'estiraran fins als 16 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 2 graus de mínima que arribaran als 18 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 3 graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 8 graus que creixeran fins als 17 °C a la tarda.
A mitjà termini
De cara al final de la setmana, no es preveu que hi hagi canvis significatius. A partir de dissabte, això sí, s'espera que arribi un nou front amb més núvols que podria deixar precipitacions al Pirineu. Aquest cap de setmana també hi haurà una baixada tèrmica.