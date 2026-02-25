Impuls a la recollida selectiva de roba: contenidors que paguen per reciclar

El sector del tèxtil afronta un repte majúscul: passar de la cultura de l'usar i llençar a un model circular real que deixi de saturar els abocadors -molts dels quals en països del Sud global-. En aquest context, neix un projecte pioner que pretén sacsejar el sistema de recollida de roba usada. La iniciativa, finançada pel programa Horizon Europe, vol introduir el concepte de "dipòsit i devolució" que ja funciona amb èxit en els envasos de vidre o plàstic en diversos països del continent -i que l'estat espanyol hauria d'aplicar a partir de l'any vinent-, però aplicat ara a les peces de roba que ja no fem servir.
El projecte consisteix en instal·lar contenidors intel·ligents i automatitzats, dissenyats específicament per a aquesta prova pilot. Aquests dispositius seran capaços de preclassificar els articles i, el que és més rellevant, avaluar-ne la qualitat de manera autònoma. Aquesta anàlisi tecnològica permetrà determinar si una peça té recorregut en el mercat de segona mà o si ha de derivar-se directament cap a processos de reciclatge industrial.
La gran novetat que pot canviar el comportament del ciutadà és la recompensa econòmica. El sistema gratificarà els ciutadans que dipositin peces reutilitzables o reciclables, tancant així el cercle de vida de producte. No es tracta només de facilitar el buidatge de l'armari, sinó d'incentivar que el residu arribi en les millors condicions possibles. Pretén ser un canvi de paradigma: actualment, es generen 155.000 tones de deixalles tèxtils anuals a Catalunya, dels quals quasi el 90% acaben al contenidor de rebuig.
Dues ubicacions per determinar
En aquest projecte hi participen quatre socis de l'estat espanyol entre els quals la Universitat de la Corunya i Humana, entitat amb una llarga trajectòria en la gestió de tèxtil. Aquesta aliança entre el coneixement universitari, la innovació empresarial i l'experiència sobre el terreny és la que ha de permetre que el disseny dels nous contenidors sigui eficient i escalable arreu d'Europa.
La fase operativa arrencarà amb la instal·lació de dues unitats experimentals, en ubicacions a determinar. Per tal de testar el comportament del sistema en contextos socials diversos, les localitats escollides seran estratègiques: un contenidor s'ubicarà en un entorn urbà d'alta densitat, mentre que l'altre es col·locarà en una zona amb menys població. Aquesta dualitat permetrà extreure dades comparatives vitals per entendre com reacciona el consumidor, tant el de la gran ciutat com el de l'entorn rural, davant la digitalització del reciclatge.