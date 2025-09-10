Catalunya augmenta (poc) la recollida selectiva però cau en reciclatge

La gestió dels residus és una patata calenta per a les administracions catalanes. I les darreres dades sobre recollida selectiva mostren que es continua molt lluny dels objectius que fixa la Unió Europa. L'any passat el 47% de la brossa es va separar -hi ha comarques que superen el 75%-, però només es va aconseguir que se'n reciclés un 39% del total. Cal recordar que Brussel·les marca per enguany el llindar del 55%, un fet que no s'assolirà de cap manera.
Millora la recollida selectiva, s'estanca el reciclatge
El 2013 només se separava selectivament el 35,8% dels residus municipals. Des d'aleshores, Catalunya ha viscut un lent, però sostingut augment fins al 47,1% de l'any passat, segons les dades que l'Agència de Residus ha fet públiques aquest dimarts.
Ara bé, això només és el primer pas. Allò que es diposita al contenidor corresponent -o que es recull a través del sistema porta a porta el dia convingut-, s'ha de transportar, tractar i transformar en un nou producte. Part del material recollit -per exemple els impropis, allò que es tira al contenidor equivocat- no es pot aprofitar. Això provoca que la fracció realment reciclada sigui sensiblement inferior.
De fet, en els darrers anys s'està eixamplant la diferència. El 2018 només hi havia tres punts entre la recollida selectiva i el reciclatge, però mentre la primera dada ha augmentat de manera constant, la segona no ha fet. L'any passat, de fet, ja van ser vuit punts: 47,1% de separació i només 39,2% de reciclatge.
De fet, és la mateixa dada que el 2020 després de tres anys de descensos. Com s'explica? L'Agència de Residus apunta a un augment dels impropis així com a problemes a les plantes de tractament, com l'incendi que va afectar l'Ecoparc 1, instal·lació centrada en la gestió de la fracció orgànica.
Molt lluny dels objectius europeus
La Unió Europea fa temps que va fixar uns objectius creixents: 50% l'any 2020, 55% el 2025, 60% el 2030 i un 655 el 2035. Malgrat que sovint es comparen amb les estadístiques de recollida selectiva, la realitat és pitjor, ja que la dada a tenir en compte és el reciclatge efectiu.
En aquest sentit, l'any 2020 Catalunya va quedar 11 punts per sota del que marcava Brussel·les. De moment, si tenim en compte la dada de l'any passat, la diferència respecte a l'objectiu fixat per al 2025 és de 16 punts. L'escletxa amb Europa augmenta cada vegada més.
Menys residus per habitant
L'any passat Catalunya va generar un total de 3,86 milions de tones de residus, una xifra que suposa un 2% més que el 2023. Des de l'Agència de Residus es destaca una “tendència a l'estabilització” en un context d'augment de la població.
De fet, una de les poques dades positives que s'extreuen és que baixa la generació de residus per habitant. Actualment, són un total de 482 quilos per habitant i any -poc més d'1,3 quilos diaris-, xifra que està lleugerament per sobre de la mitjana espanyola (465), però per sota de l'europea (511).