Catalunya augmentarà la incineració a canvi de tancar abocadors

Catalunya actualment només recicla el 40% dels residus municipals que genera mentre que el 30% van a parar a abocadors. La Unió Europea reclama que d'aquí a una dècada aquests percentatges canviïn de manera radical: la valorització de materials s'ha d'enfilar fins al 60% mentre que la brossa que es dipositi en residus controlats només pot ser el 10%. El Govern, a l'espera d'una llei de residus que acumula molts anys de retard, ha presentat un pla que aposta per augmentar la incineració a canvi de tancar fins a 13 abocadors. “Ha de ser viable fer aquest canvi per complir els objectius europeus, però també per reduir l'impacte dels residus en les emissions de gasos d'efecte hivernacle”, assegura la consellera Sílvia Paneque.

Entre els objectius europeus i la realitat

Un dels objectius que Catalunya sí que està complint és la reducció en la generació de residus. Actualment, és un 13% menys que el 2010 i, d'aquí a una dècada, hauria de caure en un 15%. En canvi, s'és molt lluny de la resta. Europa obliga que enguany es recicli el 55% dels residus -i un 65% el 2035-.

La realitat és que les darreres dades disponibles mostren que tot just arribem a un 40,3%, xifra resultant de l'aprofitament d'una recollida selectiva que, malgrat els avenços dels darrers anys, no passa del 46,7%. “Estem força lluny dels objectius europeus”, admet Paneque.

Menys generació de residus, més reciclatge i, sobretot, menys brossa als abocadors. En aquest sentit, la Unió Europea fixa que d'aquí a una dècada només podrà ser el 10%, una fita sense objectius intermedis. La realitat catalana és el triple, ja que actualment hi acaben el 31,7% de la brossa generada en llars i comerços. En aquest sentit, el Govern pretén que es passi de portar-hi 1,2 milions de tones a només 350.000.

El Govern aposta per ampliar la capacitat de les incineradores

Com es pot rebaixar radicalment la quantitat de residus que van als abocadors? La primera opció implica reduir la quantitat que es generen així com millorar la recollida selectiva, una competència municipal que es regula amb una llei de residus que el Govern preveu presentar en el darrer trimestre de l'any.

Un últim pas és aconseguir reduir la quantitat de la fracció resta. Actualment, el 75% del que tirem en el contenidor gris passa per unes plantes que n'intenten recuperar els materials reciclables. L'objectiu del pla presentat pel Departament de Territori inclou arribar al 100%. Per fer-ho possible, es preveuen set noves plantes a Girona, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Bages, el Tarragonès i el Montsià. També es plantegen dues noves instal·lacions de valorització de la matèria orgànica i l'ampliació o millora d'una desena de les existents.

Ara bé, segons l'executiu amb tot això no n'hi ha prou i considera imprescindible augmentar la brossa que es porta a les incineradores, les denominades plantes de valorització energètica. En aquest sentit, el Govern preveu no només mantenir les actuals quatre instal·lacions -Sant Adrià de Besòs, Girona, Tarragona i Mataró- sinó en aquestes darreres tres augmentar-ne la capacitat de tractament amb un global de 120.000 tones anuals.

D'aquesta manera, el Govern preveu un escenari on Catalunya incineraria anualment fins a 850.000 tones de residus, una xifra que suposaria passar del 19% actual fins al 25. Aquest increment, segons els documents de l'Agència de Residus, està en consonància amb la moratòria aprovada pel Parlament l'any 2020. En aquest sentit, el seu director Albert Planell, recorda que la majoria dels països del centre i el nord d'Europa se situen entre el 30 i el 50% en la denominada valorització energètica.

Tancar fins a 13 abocadors

“La pitjor solució és l'abocador”, assegura Sílvia Paneque. En aquest sentit, més enllà de complir els objectius europeus, recorda que suposen el 75% de les emissions del sector residus, a causa de l'impacte del metà. De fet, la proposta de pressupostos de carboni del comitè d'experts reclama reduir-ho en un 67%.

Si s'aconsegueix passar d'1,2 milions a només 350.000 tones, l'actual xarxa d'abocadors quedarà sobredimensionada. En aquest sentit, el pla presentat pel Govern inclou ampliar-ne quatre dels que encara tenen capacitat per fer-ho -Tremp (Pallars Jussà), Mas de Barberans (Montsià), Orís (Osona) i Pedret i Marzà (Alt Empordà)-, però progressivament tancar-ne fins a 13, especialment a la plana de Lleida i a les comarques gironines.

Des d'algunes entitats com Ecologistes en Acció ja s'ha criticat tant la manca d'instruments per arribar als objectius europeus, com sobretot passar d'un “model amb un cert grau de descentralització a un de fortament centralitzat” basat en grans instal·lacions.

Un pla que s'avança a la llei

Ja fa quasi deu anys que els successius governs anuncien una nova llei de residus. En aquest sentit, l'executiu de Pere Aragonès va presentar-ne els grans eixos, però no la va aprovar.

El Govern actual assegura que l'avantprojecte passarà pel consell executiu en l'últim trimestre d'enguany. A partir d'aquí, començarà una tramitació parlamentària que es pot allargar entre 12 i 18 mesos.

“No podíem esperar a tenir la nova llei a començar el pla d'infraestructures de residus”, assegura la consellera Sílvia Paneque. En aquest sentit, amb la proposta de l'Agència de Residus sobre la taula, aquest dimarts començarà un procés de participació que acabarà a finals d'any amb l'aprovació per part del Govern del Prinfecat, sigles del Pla territorial sectorial d'infraestructures de residus municipals de Catalunya 2025-2035.