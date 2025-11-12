L'ACA amplia un 30% les zones amb risc d'inundació a les conques internes

L'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat que ampliarà en 170 quilòmetres de curs fluvial, fins als 700 quilòmetres, les zones amb risc d'inundació a les conques internes. Aquesta superfície fa referència a 90 trams diferents de rius, barrancs i rieres. El director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, ho ha anunciat en la comissió de Transició Ecològica d'aquest dimecres al Parlament, en la qual també ha indicat que esperen tenir a finals del 2027 una cartografia homologada de zones inundables "que serà la base per a la identificació de nous trams amb risc d'inundació".
Armenter ha explicat que han publicat l'Avaluació Preliminar del Risc d'Inundació (APRI) del 3r cicle, document que "servirà de base per planificar mesures fins al 2033". El director de l'ACA ha detallat que amb l'actualització s'han incorporat 44 municipis més i s'han confirmat 26 àrees costaneres definides. Per definir aquests elements, Armenter ha comentat que han "considerat inundacions pluvials en zones urbanes, afegit l'impacte del canvi climàtic i analitzat no només els danys econòmics sinó també els efectes sobre la salut, el medi ambient, les infraestructures i el patrimoni".
Entre les novetats a l'APRI, que es troba en fase d'informació pública, s'han afegit diferents nous trams amb risc d'inundació. A Alcanar (Montsià), per exemple, s'han afegit el barranc dels Bandolers i el del Llop, a la urbanització Serramar; el barranc de Sant Jaume i el carrer de Rocatallada a les Cases d'Alcanar; i també el barranc de les Forques. Tots ells els darrers anys s'han desbordat i han causat destrosses. Les darreres, fa tot just un mes arran del temporal Alice.
Per establir les zones que s'han passat a considerar inundables des de l'ACA s'han revisat els episodis d'inundacions més greus registrats entre 2005 i 2023 i que han generat danys superiors a 1 milió d'euros. "Hem identificat 45 episodis significatius, dels quals 22 són entre el 2018 i el 2023", una situació que pel director mostra una "tendència clara" que cada cop hi ha més fenòmens d'aquestes característiques.
Nou projecte tecnològic
Per tal d'anticipar-se a l'emergència, Armenter ha avançat que s'està treballant en un nou sistema que tindrà per objectiu "emetre avisos amb almenys dues hores per tal d'activar els protocols d'emergència". Es tracta d'un projecte "per disposar d'una eina de predicció a temps real, que simuli zones inundables amb alta resolució i que integri dades meteorològiques".
L'ACA l'està treballant amb el Barcelona Supercomputing Center, que aportarà "capacitat de càlcul intensiu, emmagatzematge de dades i suport tècnic". "Està en fase preliminar i estem concretant com fer-ho. Serà tecnologia puntera al servei de la seguretat ciutadana", ha indicat Armenter. Paral·lelament, també han treballat amb el CTTI per si amb intel·ligència artificial es poden predir inundacions.
Prioritat a les Terres de l'Ebre
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que des del Departament i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es prioritzaran alguns treballs previstos al pla director d'actuacions per reduir el risc d'inundacions a les Terres de l'Ebre per tal d'enllestir-los més ràpidament. En la comissió de Transició Ecològica, Paneque ha defensat l'actuació del Govern en les inundacions causades pel temporal Alice i ha subratllat que la inversió per manteniment i conservació de lleres s'ha incrementat en els dos darrers anys. Des de l'oposició li han demanat que el pla director s'executi en dos anys, en lloc dels cinc anunciats.