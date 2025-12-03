El govern espanyol anuncia 400 milions d'euros en ajuts per a la compra de cotxes elèctrics el 2026

Impuls al cotxe elèctric. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la posada en marxa del “Pla Auto+”, un mecanisme que busca incentivar la compra de vehicles elèctrics amb 400 milions d’euros en ajuts directes per a l’adquisició de cotxes durant el 2026. Segons ha detallat, els fons es gestionaran directament pel govern central.
A més, ha explicat que l’any vinent es destinaran 300 milions d’euros al desplegament de punts de recàrrega en les conegudes com a “zones ombra”, les carreteres on la xarxa d’electrolineres és insuficient. A més, també s'atorgaran 580 milions per a reforçar el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric. “Europa va tard, però Espanya no baixarà del cotxe elèctric”, ha proclamat Sánchez en un acte a Madrid.
D'altra banda, el govern espanyol va reactivar el darrer mes d'abril el Pla Moves III d'ajudes al vehicle elèctric després de més de dos mesos inactiu en decaure amb la votació del decret òmnibus al Congrés dels Diputats el gener passat. Així, s'amplia la dotació del fons en 400 milions d'euros, fins a assolir els 1.700 milions, i es prorroga de la seva vigència fins al 31 de desembre d'enguany.
Un sector creixent a Catalunya
Abans de la pandèmia, els vehicles electrificats eren una anècdota a Catalunya i no sumaven ni l'1,5% de les matriculacions. Des d'aleshores, el creixement ha estat sostingut, però força lent. El 2022 es va superar per primera vegada el 10% mentre que l'any passat es va tancar amb un 14%.
Amb dades de la patronal ANFAC, del mes de juny, es va arribar al 27,2%, un fet que fa augmentar la mitjana d'aquest 2025 fins al 20,7%. Malgrat que els darrers mesos els increments interanuals superen el 100%, la suma d'elèctrics purs i híbrids endollables encara queda per sota dels híbrids convencionals.
La xifra catalana és clarament per sobre de la mitjana espanyola (15,8%) i relativament a prop de l'europea (24,4%). Això sí, molt lluny de Portugal, on porten tres anys per sobre del 30%, del Regne Unit —que ha duplicat la quota en quatre anys— i especialment de Noruega, on ho són el 90% dels nous vehicles.
div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/24298839?854081">