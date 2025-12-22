L'auditoria d'Agricultura també valida els protocols del laboratori sospitós

Cap sorpresa en l'auditoria que el Departament d'Agricultura va encarregar a quatre científics externs -i dos d'interns- sobre l'IRTA-CReSA. El conseller Òscar Ordeig ha assegurat aquest dilluns que els resultats validen tant els sistemes de seguretat com els protocols i la formació del personal del laboratori sospitós de ser l'origen del brot de pesta porcina africana. Ara bé, tal com va passar amb l'informe dels experts europeus, mentre no hi hagi resultats sobre l'ADN del virus no es podrà descartar o confirmar aquesta hipòtesi.
Una auditoria coincident amb la dels experts europeus
Els resultats de l'auditoria encarregada pel Departament d'Agricultura coincideixen amb la realitzada pels experts enviats per la Comissió Europea. De fet, van realitzar la tasca pràcticament els mateixos dies -al voltant del 10 de desembre- i valida que l'IRTA-CReSA té unes instal·lacions adequades per treballar amb condicions de bioseguretat de nivell 3 -en una escala de quatre-.
Ordeig ha assegurat que els científics també han considerat correctes els sistemes, els protocols, la formació de personal així com el control d'accessos del centre de recerca depenent d'Agricultura. Això sí, ha admès que l'informe també inclou “propostes de millora per reforçar encara més la bioseguretat”.
Tal com va passar amb l'informe dels experts europeus (ja consultable al web de la CE), la validació dels protocols no suposa en cap cas descartar la hipòtesi que el brot de pesta porcina africana té l'origen a l'IRTA-CReSA. El conseller ha reiterat que “la prova del nou” és la seqüenciació del virus, que s'està realitzant en paral·lel tant en laboratoris de Barcelona com de Madrid.
Com ja va explicar la setmana passada, no hi ha un termini per tenir els primers resultats. “Esperem que sigui al més aviat possible, però respectant els temps dels científics”, ha conclòs Ordeig.
Satisfacció per l'evolució del brot
El Govern manté que el brot continua controlat. En aquest sentit, només s'han localitzat 27 senglars infectats de 432 animals analitzats. Ja fa sis dies que no se'n troba cap i en els darrers onze només se n'ha detectat un d'un total de 242 porcs. Com va publicar Nació aquest cap de setmana: tots els casos s'han concentrat en tres municipis del Vallès Occidental.
“Anem bé”, ha assegurat el titular d'Agricultura. També ha fet una crida a la calma: “És normal trobar un senglar mort en qualsevol punt de Catalunya, si es veu cal trucar al 112”.
En el marc d'una visita en una càrnia del Gironès, Òscar Ordeig ha anunciat el pla per millorar la bioseguretat a les granges del país. “És i serà una qüestió crítica per a la competitivitat del sector primari”, ha insistit el conseller. Inclou una dotzena de mesures entre les quals l'anàlisi del risc “explotació per explotació”, augmentar la desinfecció en el transport, la revisió i el control dels autoconsums, la millora de la formació així com una campanya de comunicació, entre altres.