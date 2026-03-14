Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert als mòbils aquesta tarda a les comarques de l’Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès i la meitat nord de la Cerdanya, per risc de ventades. L'episodi, amb ratxes que poden superar els 140 km/h, començarà a les set del matí de diumenge i es preveu que finalitzi a les quatre de la tarda.
Així ho ha assegurat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha demanat a la població que eviti desplaçaments i activitats a l'exterior en aquestes zones, així com "molta vigilància" al volant.
El desè avís de l'any
Durant la llevantada de mitjan febrer, la consellera Sílvia Paneque va expressar que la ciutadania "ha d'entendre" que els avisos localitzats es fan "quan es té la informació". Paneque va dir que l'actuació del Govern es fa "amb rigor, amb dades i amb les previsions" que es tenen en cada moment. Així doncs, amb l'enviament de l'ES-Alert d'aquesta tarda, durant 2026 s'hauran enviat 10 ES-Alert.
Tot i que només s'enviï l'ES-Alert a quatre comarques, n'hi ha 13 més on el Meteocat ha alertat de la perillositat que es preveu que hi hagi aquest diumenge. Afectarà de manera extensa a la part nord de Catalunya.
Al Pirineu i Prepirineu serà un dia complicat de vent molt fort i neu a pràcticament totes les cotes del vessant nord. En aquest sentit, no serà recomanable fer activitats d'alta muntanya, ja que serà un matí marcat pel perillós fenomen del torb. Per aquesta raó, des del Meteocat han tenyit 17 comarques de colors per alertar de la perillositat que s'hi preveu.
Avisos per vent
Des de primera hora de diumenge es preveuen fortes ratxes de vent, les quals superaran els 25 metres per segon. El vent bufarà de component nord i oest, i al Pirineu es preveu una extrema perillositat a les cotes més altes. La màxima perillositat serà durant el matí i un cop se superin les 18 hores el vent reduirà la seva força considerablement.
- Alt Empordà (avís vermell)
- Ripollès (avís vermell)
- Berguedà (avís vermell)
- Pallars Sobirà (avís taronja)
- Alta Ribagorça (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Cerdanya (avís taronja)
- Solsonès (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Aran (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
Amb l'episodi de vent, també es veurà agreujada la mala mar. Concretament, en el litoral de les comarques de l'Alt Empordà i Baix Empordà el Meteocat ha tenyit de taronja per alertar del grau de 4/6 de perillositat per maregassa. S'esperen onades que puguin superar els 4 metres.