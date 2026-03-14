El Meteocat posa en avís 17 comarques per fortes ventades

Després d'uns dies d'ambient primaveral, arriba una massa d'aire que posa bona part del país amb avisos del Meteocat. Concretament, afectarà de manera extensa a la part nord de Catalunya durant diumenge.
Es preveu que hi hagi dues realitats. Fred matinal, sol i estabilitat a bona part de Catalunya, mentre que en el Pirineu i Prepirineu serà un dia complicat de vent molt fort i neu a pràcticament totes les cotes del vessant nord. En aquest sentit, no serà recomanable fer activitats d'alta muntanya, ja que serà un matí marcat pel perillós fenomen del torb. Per aquesta raó, des del Meteocat han tenyit 17 comarques de colors per alertar de la perillositat que s'hi preveu.
Avisos per vent
Des de primera hora de diumenge es preveuen fortes ratxes de vent, les quals superaran els 25 metres per segon. El vent bufarà de component nord i oest, i al Pirineu es preveu una extrema perillositat a les cotes més altes. La màxima perillositat serà durant el matí i un cop se superin les 18 hores el vent reduirà la seva força considerablement.
Alt Empordà (avís vermell)
Ripollès (avís vermell)
Berguedà (avís vermell)
Pallars Sobirà (avís taronja)
Alta Ribagorça (avís taronja)
Pallars Jussà (avís taronja)
Cerdanya (avís taronja)
Solsonès (avís taronja)
Garrotxa (avís taronja)
Aran (avís groc)
Alt Urgell (avís groc)
Lluçanès (avís groc)
Osona (avís groc)
Selva (avís groc)
Gironès (avís groc)
Pla de l'Estany (avís groc)
Baix Empordà (avís groc)
Amb l'episodi de vent, també es veurà agreujada la mala mar. Concretament, en el litoral de les comarques de l'Alt Empordà i Baix Empordà el Meteocat ha tenyit de taronja per alertar del grau de 4/6 de perillositat per maregassa. S'esperen onades que puguin superar els 2,5 metres.
Dissabte passat per aigua
Durant dissabte plou a bots i barrals. Fins al migdia la precipitació es concentrarà al terç nord i a la meitat est, malgrat que podrà ploure en qualsevol punt excepte en comarques de la plana de Lleida i de les Terres de l'Ebre. A partir de la tarda, les pluges seran més probables al litoral i prelitoral -sobretot a les comarques de Barcelona-, però també a la Catalunya Central i al vessant nord del Pirineu.