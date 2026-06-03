Avisos del Meteocat per tempestes a quasi tot Catalunya: 33 comarques en alerta

Després d'un dimarts amb fortes tempestes i un dimecres de calma, demà tornen les precipitacions. I, atenció, ho faran de manera intensa i extensa. En aquest sentit, a 24 hores de l'inici de l'episodi el Meteocat ha activat avisos de perill a quasi tot Catalunya. Concretament, són 33 comarques de les quals en sis són de nivell taronja. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta, amb especial atenció a la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Ripollès on es pot superar el llindar de 60 litres en tres hores, el nou avís que el Servei Meteorològic de Catalunya estrena aquest dijous per primera vegada.
Precipitacions a quasi tot Catalunya
Segons el Meteocat, fins al final del matí no es descarta algun plugim aïllat i minso al Camp de Tarragona i al sud del litoral central. A partir de llavors s'esperen alguns ruixats a la meitat est del país mentre que a la tarda afectaran de manera general també el terç nord i, de manera més aïllada, qualsevol punt, especialment al prelitoral.
La precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada, si bé localment podrà ser forta, o fins i tot no es descarta que siguin de caràcter torrencial a punts del quadrant nord-est. Anirà acompanyada de tempesta i localment de calamarsa. S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, tot i que localment seran abundants a punts de la meitat est, i no es descarta molt abundants, és dir, per sobre dels 50 litres.
De cara a divendres, la situació millorarà, però de matinada pot descarregar amb força al litoral del Camp de Tarragona.
Avisos en més de 30 comarques
De moment, el Meteocat té activat avisos per dijous a la tarda i a la nit en un total de 33 comarques per la possible acumulació de 20 litres en mitja hora. En la majoria de casos -regió metropolitana de Barcelona, part de les comarques gironines i l'interior del Camp de Tarragona són de nivell groc. Però en sis comarques del nord-est -Berguedà, Lluçanès, Osona, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà- són de nivell taronja.
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 4/6)
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Empordà (avís taronja)
- Alt Penedès (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís taronja)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís groc)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Osona (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Ripollès (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
A més, en el denominat triangle del senglar -entre Vic, Olot i Ripoll- s'ha activat per primera vegada l'avís d'intensitat de pluja en tres hores. Concretament, tres comarques tenen la possibilitat de superar l'acumulació de 60 litres en aquest període.
Avís per intensitat de pluja en 3 hores (perill màxim 1/6)
- Ripollès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
De cara a divendres a la matinada, el Meteocat té activat un avís convencional per intensitat de pluja en quatre comarques de la costa tarragonina: Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Garraf.