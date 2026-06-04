Sorprenent descobriment científic: els boscos mediterranis emeten un component associat el trànsit

El toluè, un compost orgànic volàtil conegut principalment per la seva relació amb el trànsit, podria convertir-se en un nou indicador de l'"estrès ambiental" als boscos mediterranis. Així ho assenyala un estudi de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua del Consell Superior d'Investigacions Científiques (IDAEA-CSIC) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Concretament, la recerca ha identificat que els alzinars emeten aquesta substància. A més, els investigadors apunten que el toluè s’ha trobat especialment en condicions climàtiques extremes com ara onades de calor i sequera. El treball científic, publicat a la revista Environmental Atmospheres, s’ha basat en dades recollides durant els estius del 2021 al 2023 al parc natural del Montseny, coincidint amb els episodis de sequera més intensos registrats a Catalunya en les darreres dècades.
La investigadora de l’IDAEA i primera autora de l’estudi, Ana Yañez-Serrano, ha explicat que “dos dies després de les onades de calor, apareixien pics de toluè al matí”. Aquesta troballa fa pensar que “hi havia una resposta del mateix bosc davant d’aquestes condicions d’estrès”.
En aquest sentit, les dades recollides han revelat que “aquests episodis estaven ben definits”, ja que la temperatura era cinc graus superior a la dels dies sense onades de calor. Pel que fa a l’aire, era “significativament més sec, fet que indica una situació d’estrès hídric per part de la vegetació”.
L’autora assenyala que els pròxims passos seran comparar els resultats amb els d’altres boscos mediterranis, com els de Marsella o Xipre.
Regular els compostos volàtils
D’altra banda, la conclusió d’aquest estudi també té implicacions per a la qualitat de l’aire, perquè el toluè forma part dels compostos orgànics volàtils que estan presents a la troposfera, la capa més propera a la superfície terrestre. La seva presència, a diferència de quan es troba a l’estratosfera perquè forma la capa d’ozó que protegeix la vida de la radiació ultraviolada, té un comportament contaminant que pot irritar les vies respiratòries, danyar la vegetació i actuar com a gas d’efecte hivernacle.
L’investigador del CREAF i coautor de l’estudi, Llusià Benet, explica que el toluè s'ha trobat en boscos del Montseny sota condicions de calor i sequera, i que això “obre la porta a millorar els càlculs de qualitat de l’aire en unes condicions climàtiques cada vegada més càlides”. En aquest sentit, l’anàlisi suggereix regular la gran majoria de compostos volàtils i incloure’ls en les estratègies de qualitat de l’aire.