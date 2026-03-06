Malestar entre agents rurals per la mobilització de guàrdies civils per abatre senglars

La crisi de la pesta porcina s'embolica. I, en aquesta ocasió, no perquè hagin aparegut positius fora de la zona zero sinó per la decisió del Departament d'Agricultura de mobilitzar la Guàrdia Civil per abatre senglars. Una decisió que, segons ha pogut saber Nació, ha generat malestar entre els agents rurals que s'encarreguen de l'operatiu. Des de la conselleria, en canvi, neguen que suposi cap problema: "Necessitem ampliar material i recursos humans".
Una quarantena d'agents de la Guàrdia Civil
Ja fa unes setmanes que el conseller Òscar Ordeig va anunciar un canvi d'estratègia. L'aparició de positius fora de la zona d'alt risc suposava passar a combinar la fase de contenció amb una estratègia més activa per erradicar els animals també fins a 20 quilòmetres del focus inicial.
En aquell moment, el titular d'Agricultura va anunciar que demanaria a l'Estat nous recursos, pocs dies després que la Unitat Militar d'Emergències (UME) deixés d'actuar en l'operatiu. Tanmateix, no es va explicar que aquesta nova fase suposaria activar el cos de tiradors d'elit de la Guàrdia Civil.
Fonts del Departament d'Agricultura consultades per Nació confirmen que aquests agents ja són a Catalunya. Es tractaria d'un destacament format per una quarantena de tiradors que van arribar fa dos dies. Això sí, la llevantada ha impedit que, de moment, hagin actuat. "Porten silenciadors i reforç de drons, que és el que demanàvem", expliquen des de la conselleria.
Malestar entre els agents rurals desplegats
L'activació de la Guàrdia Civil ha generat cert malestar entre els agents rurals que treballen en l'operatiu per contenir la pesta porcina africana. Així ho assegura Xavier Gual, representant de la Intersindical al cos: "És un menyspreu total a la nostra feina".
On ha caigut més malament és precisament entre els especialistes dels Agents Rurals: el Grup Especial de Captura Cinegètica i de Gestió d'Animals (GECA). Més enllà que veuen complicat coordinar maneres de treballar tan diferents, Gual assegura a Nació que la decisió va ser unilateral per part del director general de Boscos i que no es va comunicar prèviament a cap representant del Departament d'Interior. En aquest sentit, el representant de la Intersindical considera "inexplicable" que en tres mesos de la crisi no s'hagi activat els guardes de les reserves nacionals de caça -especialitzats en tasques de control cinegètic- i que precisament depenen d'Agricultura. Aquest diari ha intentat sense èxit tenir la versió oficial del cos de policia ambiental.
Des del Departament d'Agricultura, per la seva banda, es recorda que el denominat dispositiu d'ordre el lideren els Agents Rurals, però que el pla de contenció és responsabilitat de la direcció general de Boscos. "Hi ha un diàleg constant entre tots els cossos", asseguren les fonts consultades per aquest mitjà que recorden la participació activa de Carlos Prieto, delegat del govern espanyol.
Polèmica política a la vista
A mesura que avancen les setmanes i la crisi no se soluciona, augmenta la tensió al Parlament sobre la gestió de la pesta porcina. La decisió d'activar la Guàrdia Civil, ben segur, provocarà polèmica en l'àmbit polític. La mateixa Intersindical lamenta "l'intent d'espanyolització" per part del Govern mentre que la diputada Jeannine Abella (Junts) aquest divendres lamentava la situació: "No s’utilitzen tots els recursos que tenim com a país. Esperem que no hi hagi la temptació que es cridi a certs cossos perquè vinguin a fer veure que a Catalunya els nostres professionals no se’n surten".