L'ACA impulsa un projecte per restaurar un tram del riu Tordera

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció d'un projecte constructiu per restaurar ambientalment un tram del riu Tordera a Fogars de la Selva, just on conflueix amb la riera de Santa Coloma. L'actuació, pressupostada en 70.781,60 euros i cofinançada pel programa FEDER de Catalunya, definirà mesures per millorar la qualitat del riu, controlar espècies invasores, retirar estructures obsoletes i millorar la connectivitat fluvial en aquest espai integrat a la Xarxa Natura 2000. L'acció s'emmarca també en els treballs per reduir el risc d'inundació al municipi.
L'àmbit d'actuació se situa entre el polígon industrial i el pont de l'autopista AP-7, en un sector on la Tordera conflueix amb la riera de Santa Coloma i que, al llarg dels anys, ha patit diverses pressions derivades dels usos humans i la presència d'estructures rígides a la llera.
El contracte, amb un termini màxim de deu mesos, haurà de concretar les obres necessàries per recuperar ambientalment aquest espai fluvial. La intervenció s'emmarca també en les actuacions per reduir el risc d'inundació al municipi, especialment arran de la futura construcció d'una escullera d'uns 200 metres a la zona de l'ermita de Sant Cebrià de Fogars.
Entre les línies de treball que s'hauran de definir hi ha el control d'espècies invasores per potenciar la vegetació de ribera autòctona, la gestió forestal dins la llera per evitar l'excessiu confinament del riu i la millora de la connectivitat fluvial mitjançant l'eliminació d'estructures obsoletes. També es preveu naturalitzar plantacions de pollancres pròximes i incrementar la diversitat d'hàbitats aquàtics amb la incorporació de fusta morta i petites basses temporals.
La zona forma part de l'espai Xarxa Natura 2000, fet que obliga a aplicar criteris estrictes de conservació. El projecte haurà de seguir el principi de mínima actuació i restauració passiva. És a dir, només s'intervindrà on sigui imprescindible i s'afavorirà que el riu recuperi de manera natural les seves formes i dinàmiques.
Paràmetres concrets
El projecte haurà d'incloure indicadors concrets, com la superfície de riu recuperada, la longitud restaurada o els metres d'escullera eliminats o adaptats. També es calcularà el nombre de persones beneficiades per la reducció del risc d'inundació.
Aquests paràmetres serviran per al programa de seguiment i control de l'ACA i per reportar resultats a l'Estratègia Nacional de Restauració de Rius del Ministeri, en el marc del finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.