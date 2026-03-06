Les imatges de l'impacte de la borrasca Regina a Catalunya

06 de març de 2026

Publicat el 06 de març de 2026 a les 12:30
Actualitzat el 06 de març de 2026 a les 13:08

La borrasca Regina afecta de ple Catalunya, fent bones les previsions d'una llevantada que ja deixa acumulacions d'entre 60 i 100 litres a bona part del país, amb pics que s'acosten als 200 litres en punts del Montseny, el Ripollès i les Terres de l'Ebre. Malgrat que de moment no s'han registrat incidències greus, Protecció Civil manté la crida a la precaució pel notable increment dels cabals fluvials mentre l'ACA continua alliberant aigua dels embassaments. La galeria inclou algunes de les imatges més espectaculars d'aquest episodi de pluja, vent i mala mar.

Hugo Fernández
  • La llevantada amenaça la línia R1 de Rodalies -
Jordi Rodoreda
  • La riera de Llinars amb cotxes aparcats malgrat els avisos meteorològics -
Cedida per Daniel Rodríguez
  • El riu Ter ha multiplicat el cabal per 15 al Ripollès -
Laura Busquets / ACN
  • El riu Ges ha augmentat molt el cabal al pas per Torelló -
Lourdes Casademont / ACN
  • Un veí de Sant Joan de les Abadesses observant el creixement del Ter -
Emili Vilamala
  • Augment del cabal de la riera Major després de ploure quasi 200 litres -

