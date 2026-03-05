Llevantada: avisos del Meteocat a 34 comarques per pluges fins a 200 litres

Catalunya afronta una nova llevantada de primera categoria. La borrasca Regina impacta aquest dijous de ple Catalunya, l'endemà d'una jornada marcada per la pols en suspensió. Seran 24 hores de pluges generals i generoses que afectaran la pràctica totalitat del país. En aquest sentit, el Meteocat ha tornat a ampliar i intensificat els avisos a un total de 34 comarques. Al nord-est del país per la probable acumulació de fins a 200 litres mentre que a tot el centre i sud per xàfecs i tempestes. L'ACA, per la seva banda, ha obert comportes als principals embassaments per fer lloc per les precipitacions aigües amunt.
On plourà més?
Les precipitacions són generals des de primera hora, però hi haurà dues zones on seran molt abundants. Es tracta del quadrant nord-est: les comarques gironines i l'entorn del Montseny, així com a les Terres de l'Ebre. En el primer cas els avisos per l'acumulació de 200 litres són taronges -des de l'Alt Empordà fins al Vallès Oriental- mentre que el segon són grocs. Hi ha un total de nou comarques afectades per unes precipitacions que seran més importants a les zones elevades per l'efecte de l'orografia.
La cota de neu, això sí, començarà disparada al voltant dels 2.000 metres, però de cara a divendres i dissabte baixarà. Tot plegat, pot tornar a deixar gruixos importants al Pirineu, especialment a les muntanyes del Ripollès. De fet, no es descarta superar el metre de neu nova en els pròxims quatre dies. A la zona del Canigó, a la Catalunya Nord, el gruix podria arribar als dos metres.
Acumulació de pluja (200 litres)
Avís per acumulació de pluja: més de 200 litres en 24 hores (a partir del migdia). Risc màxim: 4/6. Les acumulacions més importants es donaran a zones elevades.
- Alt Empordà (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
Avís per intensitat de pluja (20 litres)
Avís per intensitat de pluja: més de 20 litres en 30 minuts (fins a la tarda). Risc màxim: 2/6. La precipitació localment anirà acompanyada de tempesta i calamarsa
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)