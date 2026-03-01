El temps d'aquest dilluns 2 de març: arriben més núvols i pluges

La primera setmana de març podria semblar l'anunci de la primavera meteorològica acompanyada de bona temperatura i sol, però la realitat serà molt diferent aquest dilluns, ja que arriben núvols i pluges per als pròxims dies que afectaran tot el país.
El dia començarà amb núvols baixos a punts del litoral, prelitoral i punts de la depressió Central, mentre que a la resta del país el cel estarà serè en general. Durant el matí els núvols minvaran, tot i que als dos extrems del litoral s'hi mantindran tota la jornada. I al llarg de la tarda i vespre la nuvolositat no desapareixerà, ja que el cel quedarà ennuvolat arreu.
Per l'entrada d'aquesta massa d'aire fred, la temperatura baixarà en general. A Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 9 graus de mínima que s'estiraran fins als 16 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 3 graus de mínima que arribaran als 17 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 4 graus que pujarà fins als 17 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 7 graus que creixeran fins als 16 °C a la tarda.
Plourà dilluns?
Per aquest dilluns, tot i que els núvols ens poden semblar de pluja, no es preveuen precipitacions, però tampoc es descarta algun plugim feble i aïllat a l'extrem sud del litoral i a la Costa Brava.
Això sí, la previsió per als pròxims dies no és esperançadora. Dimarts i dimecres s'espera que arribin més ruixats i que augmenti la nuvolositat fins dijous, quan es preveu pluja a gairebé tot el país.