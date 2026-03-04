Nou rècord de voltors negres al Pirineu: 66 exemplars i dotze cries

L'any 2025 es va tancar amb la incorporació de dotze noves cries a la colònia de voltor negre (Aegypius monachus) al Pirineu, segons les dades facilitades per la Fundació Trenca. Un nou rècord que consolida del tot el projecte de reintroducció d'un rapinyaire que havia desaparegut la segona meitat del segle XIX. Actualment, la població a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, situada entre les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, és d'un total de 66 exemplars.
Una vintena de parelles estables
Actualment, hi ha un total de 19 parelles estables a la reserva. D'aquestes, en van néixer 13 polls, dels quals 12 van completar el seu desenvolupament fins a la fase de vol. Un tretzè exemplar va desaparèixer del niu quan tenia 84 dies d'edat. Tots els individus que van volar es van marcar amb anelles metàl·liques i a tres d'ells se'ls va instal·lar un dispositiu GPS per monitorar-ne els moviments.
L'estructura demogràfica de la colònia actual es divideix en 40 individus fixos i 26 de flotants. Respecte a la procedència dels animals, 44 han nascut a la pròpia colònia pirinenca, 14 són exemplars que van ser reintroduïts prèviament i la resta tenen un origen extern: cinc provenen d'altres punts de la península Ibèrica i tres de colònies franceses. Aquesta evolució mostra una tendència a l'alça després del descens poblacional observat durant els anys 2020 i 2021.
La gestió d'aquesta població es recolza en una xarxa de punts d'alimentació suplementària i un d'específica. Aquests espais, gestionats per la Fundació Trenca amb la col·laboració d'Endesa des del 2013, subministren aliment de forma controlada per fixar els exemplars al territori i millorar-ne la taxa de supervivència. Durant l'exercici de 2025, es van abocar un total de 15.145 quilos de carronya.
Més enllà de la funció tròfica, l'activitat d'aquestes aus té una repercussió directa en la gestió de residus orgànics al medi natural. L'eliminació de cadàvers per part dels voltors redueix la necessitat de processar aquestes restes mitjançant incineració industrial. Segons els indicadors del projecte, el volum de carronya aportada a la reserva durant l'any 2025 ha suposat un estalvi d'emissions equivalent a 4.301 quilos de CO2.
L'estratègia aplicada des del 2020 prioritza la dispersió de la colònia cap a la perifèria de la Reserva de Boumort per evitar la concentració en el nucli central. Per assolir aquest objectiu, s'han modificat les aportacions de recursos cap a zones de l'extraradi. Aquesta mesura ha permès que el percentatge d'individus fixats s'elevi fins al 55%, tot i que les dades tècniques assenyalen la necessitat de continuar afavorint l'arrelament d'exemplars flotants per garantir el relleu generacional.
L'objectiu final de la intervenció és establir una connexió biològica entre les poblacions ibèriques i les del centre d'Europa. Aquesta interconnexió busca millorar la variabilitat genètica dels exemplars i reduir la vulnerabilitat de l'espècie davant el risc d'extinció a llarg termini. Cal recordar que a Catalunya també es treballa per establir una població fixa a l'Alt Empordà.