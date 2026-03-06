El Meteocat allarga la llevantada fins dissabte

Ha plogut molt i ho continuarà fent. El Meteocat allarga l'episodi de pluges abundants fins dissabte al matí. Concretament, ha emès un avís per la possible acumulació de 100 litres més en les pròximes 24 hores a les comarques gironines, l'entorn del Montseny i les Terres de l'Ebre. Això sí, no es preveuen xàfecs tan intensos com els que s'han produït al llarg dels dos darrers dies a bona part del centre i el sud del país. Mentrestant, Protecció Civil reitera la crida a la precaució pel creixement dels cabals dels rius de la conca del Ter, però també del Fluvià, la Muga i la Tordera.
Més de 200 litres i pujant
Aquest migdia ja s'ha superat el llindar de 200 litres -l'avís que havia activat ahir el Servei Meteorològic- a la zona culminant del Montseny, mentre que a les zones més elevades de les Terres de l'Ebre, al parc natural dels Ports, s'acosten a aquesta xifra. També destaquen registres per sobre dels 100 metres al Ripollès, a la Garrotxa i al Collsacabra, a la comarca d'Osona. De fet, el conegut popularment com el triangle del senglar, era una de les zones on s'esperaven acumulacions més importants.
- Puig Sesolles (1.668 m) (Vallès Oriental): 230,2 mm
- Viladrau (Osona): 196,4 mm
- PN dels Ports (Baix Ebre): 184,0 mm
- Molló - Fabert (Ripollès): 136,8 mm
- Cantonigròs (Osona): 128,3 mm
- Sant Pau de Segúries (Ripollès): 122,5 mm
- Tagamanent - PN del Montseny (Vallès Oriental): 101,0 mm
- Sant Joan de les Abadesses (Ripollès): 96,4 mm
- La Vall d'en Bas (Garrotxa): 96,0 mm
- Dosrius - PN Montnegre Corredor (Maresme): 95,3 mm
- Pantà de Sau (Osona): 94,2 mm
- Santa Coloma de Farners (Selva): 94,2 mm
- Olot (Garrotxa): 91,8 mm
- Ulldecona - els Valentins (Montsià): 90,8 mm
- Tivissa (Ribera d'Ebre): 90,0 mm
Aquests valors continuaran ampliant-se, ja que es mantindrà aquesta precipitació persistent fins, com a mínim, dissabte al matí. En aquest sentit, el Meteocat ha emès un avís per l'acumulació de 100 litres més a vuit comarques. Això sí, ja no s'han activat els d'intensitat de pluja.
Avís acumulació de pluja (100 litres)
Avís per acumulació de pluja: més de 100 litres en 24 hores (fins dissabte al matí). Risc màxim: 2/6. Les acumulacions més importants es donaran a zones elevades.
- Alt Empordà (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
No farà net els pròxims dies
A partir d'aquest dissabte, en algunes comarques del país es tornarà a veure el sol. Això sí, el temps serà molt variable i es poden encadenar ruixats, núvols i clarianes. Les precipitacions afectaran qualsevol punt del país i seran en forma de neu a partir de 1.600-1.800 metres.
De cara a diumenge, malgrat que el temps millorarà, no es descarten ruixats, sobretot al sud del país de cara al matí i a la meitat nord a la tarda. Per dilluns i dimarts, els ruixats es poden tornar a reproduir. Tornem a viure a Londres.