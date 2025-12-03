Barcelona allarga les restriccions per la pesta porcina a Collserola: controls i suspensió d'activitats

El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat aquest dimecres que el consistori mantindrà aquest proper cap de setmana llarg les patrulles de vigilància i control d'accessos al parc de Collserola per lluitar contra la pesta porcina africana. Així, hi haurà efectius de la Guàrdia Urbana, Bombers i Protecció Civil, a més d'Agents Rurals. Per això, ha demanat a la ciutadania "restringir al màxim" les visites a tot el parc i s'han suspès les activitats a l'interior de les zones boscoses.
Aquesta decisió suposa allargar la restricció que ja es va posar en marxa la setmana passada. Llavors, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar un primer tancament a tota activitat humana en el radi de 6 quilòmetres des del punt on es van trobar els primers casos de pesta. En declaracions a l’ACN, Ordeig va detallar que això implica que no es podran fer activitats de lleure i esportives, no es podrà caçar i tampoc es podran fer treballs forestals o activitats d’oci. Els afectats eren dotze municipis de l'entorn de Barcelona. Tanmateix, en un segon radi més ampli, que incloïa el Parc de Collserola, també es limitaven els usos habituals i es restringien les activitats previstes al recinte forestal.
Pel que fa a la crisi, de moment, el Ministeri d'Agricultura ha confirmat que hi ha nou casos positius de pesta porcina africana detectats en porcs senglars. Es tracta de set casos nous, que se sumen als dos que ja hi havia confirmats, i que es troben a la mateixa zona, prop de Cerdanyola del Vallès. El govern espanyol ja ha notificat els casos a la Comissió Europea i a l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA).