Junts i ERC exigeixen a Illa que torni a Catalunya per la pesta porcina: «Ha arribat abans l'UME»

La pesta porcina aterra en el debat polític amb retrets cap a Salvador Illa. Tant Junts com ERC han demanat al president de la Generalitat que torni a Catalunya per gestionar la crisi. Cal recordar que Illa es troba a Mèxic per participar en la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, on Barcelona és la ciutat convidada d'aquesta edició. Els juntaires i els republicans s'han posat d'acord amb estar a disposició del Govern per gestionar la crisi sanitària, però també han criticat que mentre s'activa la Unitat Militar d'Emergències (UME) el president no hagi suspès l'agenda per tornar a Catalunya i continuï a Mèxic. Fonts del Govern consultades per Nació asseguren que la crisi s'està gestionant amb "transparència i coordinació" i amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, al capdavant. El president Illa compareixerà a petició pròpia al Parlament per donar explicacions.
"No pot ser que, per una banda, es parli de crisi sanitària i s'activi l'UME i per l'altra anem a la Fira del Llibre a Mèxic i no suspenguem un viatge així quan el que toca és gestionar i gestionar bé", ha afirmat la diputada Jeannine Abella des de Lleida. Abella ha explicat que la seva formació s'ha posat a disposició del conseller d'Agricultura per allò que "pugui necessitar" per fer front al brot i ha afegit que fa un mes ja van advertir que el país "no estava preparat i que calia implementar mesures" davant d'una hipotètica entrada de la malaltia. "La urgència del moment ha superat aquelles propostes que vam presentar fa un mes i, per tant, ens hem posat a disposició del conseller", ha indicat.
Abella, però, ha criticat Salvador Illa per no haver suspès la seva agenda institucional i marxar dissabte a Mèxic. "Creiem que avui el president hauria d'estar aquí gestionant la crisi de la pesta porcina al costat del conseller Ordeig i la consellera Parlon", ha indicat. Per tot plegat, ha afegit que Junts ha registrat una sol·licitud de compareixença urgent d'Illa al ple d'aquesta setmana per "donar explicacions de com estan gestionant la pesta porcina africana". "Ens tindran al seu costat, però sí que serem inflexibles a l'hora que no es prenguin les mesures que pertoquen en el moment que pertoquen", ha expressat Abella. Ordeig ja va demanar comparèixer al Parlament divendres passat.
"Ha arribat abans l'UME que Illa"
ERC també ha demanat que Illa doni explicacions en seu parlamentària i li ha demanat que torni a Catalunya: "Les reunions han de ser presencials, toca estar al costat del sector", ha dit el portaveu republicà Isaac Albert. En la mateixa línia que Junts, també ho ha comparat amb el desplegament militar: "Ha arribat abans l'UME que el president de la Generalitat", ha sentenciat Albert. Els republicans també han allargat la mà al Govern i ha advertit que la crisi de salut pot derivar en una crisi econòmica. Albert ha recordat que ERC va "dignificar la vida laboral" dels treballadors del camp, posant fi als falsos autònoms, i ha reivindicat que el seu partit estarà al costat d'ells davant altres formacions que tenen "interessos amb grans grups carnis".
Per altra banda, la portaveu dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, ha demanat que tant partits polítics com ciutadania donin "suport absolut" a contenir la pesta porcina africana a Catalunya. En roda de premsa, Vidal ha instat a ajornar els debats. "Hi ha debats que s'han de tenir més endavant quan sortim d'aquesta crisi, sobre sostenibilitat o la contaminació d'aqüífers. Però ara el que toca és que ens quadrem davant la protecció, la prevenció i totes les mesures que s'han de fer", ha defensat. "És una situació molt delicada i demanem col·lació de les administracions i de la població perquè facin cas de les recomanacions per evitar la propagació", ha insistit.
El PSC, per la seva banda, ha "felicitat" el Govern per la gestió de la crisi i ha demanat a la ciutadania que respecti les restriccions. "S'actuarà amb criteris rigorosos", ha afirmat la portaveu, Lluïsa Moret. "El president està fent un seguiment exhaustiu i diari de l'evolució de la pesta amb Agricultura i Interior", ha insistit Moret, davant les crítiques de l'oposició. La portaveu ha destacat la bona col·laboració entre les diverses administracions i amb el sector, que ha definit com a "estratègic". "Treballem intensament per resoldre aquesta situació inèdita", ha afirmat.
Reunió des de Mèxic
Illa va reunir-se telemàticament aquest diumenge al vespre amb els consellers d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; Interior, Núria Parlon, i Presidència, Albert Dalmau, per fer front a la pesta porcina africana. Abans, en un acte a Guadalajara, el president havia dit que s'estan fent "esforços" per controlar el brot i reiterava a la ciutadania el missatge de prevenció per "respectar" les àrees de vigilància a Collserola per evitar l'expansió de la pesta. Illa va assegurar que s'actuava amb "responsabilitat" i "solidaritat" vers el sector porcí. Fonts de l'executiu també defensen que Ordeig va demanar divendres passat comparèixer al Parlament per tractar l'episodi.