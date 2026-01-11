Josep Rius critica que el nou finançament no tingui en compte el diferencial del cost de vida a Barcelona

El regidor de Junts-TriasxBarcelona, Josep Rius, ha criticat aquest dissabte que la proposta de nou model de finançament no tingui en compte el diferencial del cost de vida a ciutats com Barcelona. En una atenció als mitjans des dels Tres Tombs de Sant Andreu, Rius ha lamentat que l'alcalde Jaume Collboni doni suport a uns plantejaments que, segons ell, "perjudiquen els catalans i, molt especialment, els barcelonins".
Per Rius, Barcelona afronta "molts reptes", entre ells l'habitatge, la seguretat o la neteja. "Ens mantindrem ferms en el compromís de fer una millor Barcelona pels barcelonins, i per aconseguir un acord de finançament que sigui el que els catalans i els barcelonins ens mereixem", ha dit. En la seva atenció a mitjans, Rius ha reiterat que Collboni governa "amb debilitat" perquè va haver d'aprovar els pressupostos després d'haver perdut novament una qüestió de confiança.
Així mateix, ha assegurat que "els socialistes manen a tot arreu, a Barcelona, a Catalunya, i a Madrid", i que, per tant, ells tenen la "responsabilitat" de donar resposta a reptes com el de les 2.000 persones que viuen sense llar a la ciutat, o la reforma del 30% de l'habitatge públic. D'altra banda, Rius ha evitat especular sobre com decidirà Junts el nom del seu candidat a l'alcaldia de cara a les pròximes eleccions. "És una carpeta que encara no hem obert", ha dit.