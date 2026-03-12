Alejandro Fernández titlla Salvador Illa de «marxista amb corbata» per les polítiques en habitatge

"Un marxista amb corbata". Així defineix el president del PPC, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa. "És una conclusió a la qual he arribat recentment", assegura Fernández en una entrevista a l'ACN en què afirma que Illa és "molt socialista i molt rojillo", pel qual no creu que pacti "a contracor" amb els Comuns en qüestions com l'habitatge. "Tinc la sensació que de vegades posa els Comuns com a excusa, però que és el que ell també pensa", argumenta.
Fernández també ha criticat Junts pel "teatre" i els "tripijocs" que considera que la formació fa a Madrid per "dir que trenca amb Sánchez" sense fer-ho. "Sánchez continua com a president perquè Junts ho permet", ha remarcat.
Malgrat considerar que Illa pot semblar "una persona més centrada" perquè "no sembla un cupaire" i "per la manera d'expressar-se i d'enfocar el món", Fernández defensa que el fet que hagi estat secretari d'organització del PSC fa que, necessàriament, hagi de ser "molt socialista i "molt rojillo" i, en aquest sentit, creu que comparteix el model dels Comuns. "És una conclusió a la qual he arribat recentment. No ho tenia gaire clar, però començo a estar-hi convençut", assenyala.
Fernández critica les mesures del Govern en habitatge
Per Fernández, les mesures impulsades des del Govern per garantir el dret a l'habitatge són "catastròfiques" i "estan aconseguint exactament l'objectiu contrari". Apunta, per exemple, que la limitació del preu del lloguer l'ha fet augmentar i que la "imposició" als constructors de destinar una part a habitatge protegit ha provocat que hi hagi menys parc protegit.
També ha carregat contra la prohibició de la compra especulativa d'habitatge, pactada entre el Govern i els Comuns en el marc dels pressupostos, perquè "qualifica d'especulació el dret a la propietat privada". "Per a nosaltres són mesures inconstitucionals", insisteix. Així, malgrat la bona relació personal que reconeix que té amb Illa, Fernández tanca la porta a acords amb el Govern perquè té "una política radicalment contrària" a la del PPC.
Fernández demana eleccions al Parlament
Pel que fa als pressupostos, el president dels populars catalans lamenta que "fa massa temps" que Catalunya no té uns nous comptes i considera que "en qualsevol democràcia europea homologable el més normal" seria "consultar la ciutadania per veure si es pot conformar una altra majoria parlamentària i un govern nou". "Si no tens majoria i pressupostos, fer política és complicat", diu, tot remarcant que hi ha qüestions que només es poden impulsar a través d'un pressupost i no a través de suplements de crèdit.
Els "tripijocs" de Junts a Madrid
"És un típic cas de cinisme d'una part de la política catalana", diu el líder del PPC preguntat sobre el paper de Junts i el seu allunyament del govern espanyol. En tot cas, Fernández creu que Junts no ha fet "cap mena de viratge" perquè "Sánchez continua com a president perquè Junts ho permet". Així, considera que l'actitud de Junts de "dir que trenca" amb el govern espanyol, però sense fer-ho, insisteix, és "teatre" i "attrezzo".