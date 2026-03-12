Rodalies continuarà sent gratuït fins al 31 de març

El servei de Rodalies continuarà sent gratuït fins, almenys, el 31 de març. Després que la xarxa ferroviària catalana no hagi recuperat la normalitat abans del dia 15 –data que el Govern havia marcat per a la restitució completa del sistema–, ara sabem que la mesura s'allargarà unes setmanes més, segons ha avançat 3CatInfo i ha confirmat l'ACN. De fet, el Govern ja havia apuntat que la intenció era mantenir la gratuïtat mentre el servei no funcionés en normalitat. De moment, totes les línies de Rodalies tenen greus problemes més de 50 dies després de l'accident ferroviari de Gelida.
La mesura compensatòria es va establir després del sinistre del passat 20 de gener, que va obligar a aturar el servei a tota la xarxa de Rodalies. Tot i que inicialment només havia de durar un mes –des del 26 de gener fins al 26 de febrer– la gratuïtat va acabar allargant-se fins al 15 de març, quan l’executiu català va estimar que es podria recuperar la normalitat a tota la xarxa. Ara, es confirma que continuarà vigent fins al 31 de març.
Tot just aquest dimecres, l'R3 es tornava a posar en marxa després de 50 dies sense funcionar. Poques hores després de la represa, però, la circulació entre Sant Martí de Centelles i Figaró va quedar interrompuda després que un tren es trobés una pedra de grans dimensions que ha caigut a la via arran d’un despreniment de terres. D'altra banda, el pròxim dilluns començaran les obres al túnel del Garraf a l'R2, que es preveu que durin tres mesos. Durant aquest temps, el tram entre Sitges i Garraf serà per via única.
Per tot plegat, viatjar amb Rodalies i Regionals continuarà sent gratuït fins al 31 de març. Tot just, aquesta data coincideix també amb el dia que la Generalitat i el Ministeri van fixar per resoldre la majoria de les incidències detectades a la xarxa arran de les revisions fetes després de l'accident de Gelida.